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В Сеуле подписан протокол о намерениях между Правительством Хабаровского края и южнокорейской корпорацией «Когаз»
Как отмечается в протоколе, «Когаз» займется технико-экономическим обоснованием проекта строительства завода по производству диметилового эфира. Корпорации также предстоит выбрать площадку на территории края под будущее предприятие.
Со своей стороны Правительство края обязуется содействовать «Когазу» в проведении переговоров с возможными соинвесторами проекта и потенциальными поставщиками газа (ОАО «Газпром» и ОАО «Эксон Нефтегаз Лимитед»).
Тесное сотрудничество между Правительством края и «Когаз» началось в 2010 году. Тогда представители южнокорейской корпорации вышли с предложением о строительстве завода диметилового эфира на основе природного газа. В 2011 году создана российско-корейская рабочая группа, в которую вошли представители Правительства края и корпорации.
Вячеслав Шпорт подчеркнул, что краевые власти окажут корейской компании всю необходимую помощь в реализации проекта.
«Когаз» для нас является одним из наиболее предпочтительных инвесторов, готовых вкладывать в развитие газохимии в крае. Ведь корпорация будет заниматься не только производством, но и сбытом продукции. У нас накопился неплохой опыт взаимодействия, и я не исключаю, что южнокорейская компания могла бы принять участие и в других проектах на территории края. Возможно, в создании совместного сборочного производства», - отметил Губернатор после церемонии подписания протокола.
Пресс-служба Губернатора и Правительства Хабаровского края
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