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Среда| 30 Мая, 01:27 |
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В Хабаровском крае намерены создать испытательный центр беспилотной авиации
В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась церемония подписания соглашения между Правительством Хабаровского края и руководством ООО «ОКБ «Авиарешения».
Подписи под документом, который определяет взаимодействие сторон в области развития беспилотной авиации, поставили первый заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка и представитель конструкторского бюро Александр Иванов.
В рамках договоренностей в Хабаровске планируется создать Дальневосточный центр компетенций по программированию и цифровому моделированию беспилотных транспортных систем. Для отработки маршрутов запланировано строительство испытательного центра, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
«В силу большой протяженности применение современных решений в области сельского хозяйства, пожаротушения, логистики для нашего края является актуальным. Внедрение технологий ОКБ позволит оптимизировать затраты и вывести на новый уровень мониторинг за лесными пожарами. Инновационные технологии в этой и ряде других сфер народного хозяйства всегда были крайне востребованы. Мы окажем максимальное содействие конструкторскому бюро, в том числе в выходе на рынок других регионов Дальнего Востока», - сказал Юрий Чайка.
Напомним, конструкторское бюро, лаборатория, испытательная площадка и сборка беспилотных летательных аппаратов размещены в Казани.
SKYF — первый в мире промышленный грузовой авиадрон вертикального взлета и посадки. Грузоподъемность платформы - до 250 кг, дальность полета — до 350 км (с грузоподъемностью 50 кг), длительность от 4 — до 8 часов (с грузоподъемностью 50 кг).
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