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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Хабаровский край получил за полгода 150 млн рублей налогов от резидентов ТОР
Об этом рассказал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт в ходе встречи с предпринимателями.
По словам главы региона, в трех ТОР в Хабаровском крае зарегистрировано 35 резидентов с общим объемом инвестиций более 41 млрд. рублей. Ими заявлено более 5 тысяч рабочих мест. 11 компаний уже запустили производство, вложив более 5 млрд. рублей и создав более 650 новых рабочих мест.
"Мы уже видим, что проекты, которые были запущены в ТОСЭР, показывают свою эффективность для экономики региона. Более того, на рассмотрении находятся еще 52 заявки на площадки в Хабаровском крае", - прокомментировал Вячеслав Шпорт, губернатор Хабаровского края.
Для нынешних и будущих резидентов создается необходимая инфраструктура.
Для ТОР «Хабаровск» построена первая очередь автодороги к индустриальному парку «Авангард», начались работы на второй очереди объекта. В ТОР «Комсомольск» продолжается строительство четырехполосной дороги до площадки «Парус», которое завершится в ноябре этого года. Это один из крупнейших объектов инфраструктуры, который строится в Хабаровском крае для резидентов ТОР. Новая дорога соединит Комсомольское шоссе с улицей Пермской, где находится площадка «Парус» и одноименный спальный микрорайон.
«Важно, что та инфраструктура, которая создается, будет использоваться и резидентами ТОР, и решать сопутствующие социальные вопросы развития населенных пунктов, которые прилегают к ТОР», - сказал Александр Галушка.
В ходе совещания губернатора с резидентами был сформирован пакет предложений, которые позволят быстрее реализовать инвестиционные проекты. Среди них сокращение сроков перевода земельных участков из федеральной собственности, увеличении сроков льготного кредитования для малых компаний-резидентов ТОР, разработка более гибких механизмов таможенных процедур.
«Впереди у нас Восточный экономический форум, где будет возможность включить эти темы в повестку», - сказал Вячеслав Шпорт.
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