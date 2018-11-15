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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 29 Ноября, 14:42 |
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Бизнес-делегации из 53 регионов страны соберутся в Хабаровске
Участие в ней примут делегаты со всей России и пяти стран мира, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края. Организаторы – Министерство экономического развития РФ и Правительство Хабаровского края.
В рамках конференции состоятся пленарное заседание, бизнес-диалоги с зарубежными партнерами, тематические круглые столы и секции. Проблемы развития экспорта также обсудят в ходе В2В переговоров. Будут затронуты такие вопросы, как поиск зарубежных партнеров, лучшие практики в сфере поддержки экспорта не только в России, но и за рубежом. Переговоры между компаниями позволят установить контакты с бизнес-представителями Японии и Китая.
Хабаровский край станет первым из регионов ДФО, принимающим масштабную конференцию. Площадка была выбрана неслучайно. В 2017 году Правительство края внедрило региональный экспортный стандарт, совершенствуются меры поддержки экспортной деятельности, регулярно проводятся крупные международные мероприятия.
Для участия в конференции уже зарегистрировались более 100 представителей из 53 регионов России и 48 иностранных гостей из 5 стран.
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