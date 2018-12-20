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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Жителям Хабаровского края придется взять на себя дополнительные расходы при оплате ЖКХ
Дальневосточная генерирующая компания обратилась к правительству Хабаровского края с просьбой оказать содействие в решении вопроса по сдерживанию роста оплаты за коммунальные платежи для потребителей региона.
Дело в том, что с 1 января 2019 года в силу вступает новый утвержденный Комитетом цен и тарифов Хабаровского края тариф на тепловую энергию для потребителей ДГК. Из него исключены затраты на выплату вознаграждения агентам, осуществляющим прием платежей от населения в адрес ДГК. Среди агентов Дальневосточной генерирующей компании – ПАО «ДЭК», Почта России, МУП «РКЦ», ООО «Жилищные услуги», ПАО «Сбербанк» и другие. Если раньше при оплате квитанций на тепло и горячую воду через указанных агентов с потребителей не взымались комиссии за проведение операции, так как эти затраты брала на себя Дальневосточная генерирующая компания, то с нового года энергетики лишены финансовых источников для осуществления этих действий. И теперь потребители за оказанную услугу вынуждены будут сами отдавать операторам по приему платежей комиссию в размере до 3 % от оплаченной суммы.
«Дальневосточная генерирующая компания являются полностью регулируемой организацией, - объясняет заместитель генерального директора по сбыту Дмитрий Богдановский. - Единственным источником покрытия затрат на ведение договоров теплоснабжения и предоставления коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению является утвержденный тариф».
Не имея иных источников возмещения затрат на оплату услуг оператор по приему платежей от физических лиц за отопление и горячую воду ДГК с 1 января 2019 года вынуждена расторгнуть договоры с организациями, осуществляющими операционную деятельность по приему платежей. И если решение Комитета по тарифам и ценам Хабаровского края в ближайшее время в этой части не будет пересмотрено, на население ляжет дополнительно бремя затрат по оплате коммунальных услуг.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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