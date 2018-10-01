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30 Января 2013, 13:24 | Регион сегодня

В Хабаровском крае представлена инвестиционная программа ОАО "Транснефти" на 2013 год

Общий объем финансирования составит 161,4 млрд рублей. Часть этих средств – деньги нефтяных компаний, которые оплачивают подключение НПЗ и расширение пропускной способности магистральных нефтепроводов.

Власти Хабаровского края и ОАО «Транснефть» подписали соглашение о сотрудничестве. В ходе двусторонней встречи в Москве подписи под документом поставили губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и президент компании по транспорту нефти Николай Токарев.

Встреча состоялась 28 января в центральном офисе ОАО «АК» Транснефть». В ходе беседы стороны обсудили основные направления деятельности компании на территории края. Так, по словам Николая Токарева с декабря 2012 года ООО «Дальнефтепровод» начата транспортировка нефти по ВСТО-2 и уплата налога на прибыль. Планируется, что сумма налоговых поступлений в бюджет края в 2013 году составит около 700 млн рублей. За весь период строительства ВСТО-2 в бюджет края компания перечислила 1,3 млрд рублей.  

Вячеслав Шпорт и Николай Токарев обсудили инвестиционную программу «Транснефти» на 2013 год. Общий объем финансирования составит 161,4 млрд рублей. Часть этих средств – деньги нефтяных компаний, которые оплачивают подключение НПЗ и расширение пропускной способности магистральных нефтепроводов.

«ВСТО-2 позволит существенно сократить транспортные расходы нефтеперерабатывающих компаний края на доставку нефти» - подчеркнул Николай Токарев. Он рассказал, что «Транснефть» и «Роснефть» будут совместно финансировать строительство отвода от нефтепровода ВСТО до «Комсомольского НПЗ».

«Уже ведутся изыскательные работы, на основе которых будет разработан проект. Есть договоренности с «Роснефтью» об участии в долевом софинансировании. Мы полагаем, что к 2016 году строительство отвода завершится. Поставки на КнПЗ планируются в объеме 7 млн тонн нефти в год», - рассказал Николай Токарев.

По итогам встречи Вячеслав Шпорт и Николай Токарев подписали соглашение о сотрудничестве. Целью соглашения является содействие сторон в социально-экономическом развитии региона. Документ подразумевает участие ОАО «АК «Транснефть» в краевых социальных программах, оказание благотворительной помощи. Правительством края достигнута договоренность с ООО «Дальнефтепровод» об инвестициях в развитие социальной и экономической инфраструктуры муниципальных образований и реализации комплексных природоохранных мероприятий и программ по предотвращению и ликвидации загрязнения окружающей природной среды, сообщает пресс-служба губернатора и Правительства Хабаровского края.

«Компания осуществляет серьезный инвестиционный проект на территории нашего региона. Уже введен в эксплуатацию магистральный нефтепровод «Восточная-Сибирь – Тихий океан», запланировано строительство двух отводов на хабаровский и комсомольский нефтезаводы. Это позволит сбалансировать поставки нефти, уменьшить расходы на ее транспортировку, что в свою очередь приведет к снижению себестоимости готовой продукции. Отдача от этих проектов колоссальная. Достаточно сказать, что на территории региона «Транснефть» уже создала около 700 рабочих мест, есть весомая отдача в виде налогов в региональный бюджет. Только за прошлый год в краевую казну перечислено более 600 млн рублей. Дополнительные доходы позволят эффективнее решать социальные вопросы», - прокомментировал итоги встречи губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: инвестиции  Транснефть  ВСТО  Дальнефтепровод 


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