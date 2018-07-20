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Хабаровский край и "Объединенная авиастроительная корпорация" впервые подписали соглашение о сотрудничестве
Хабаровский край и «Объединенная авиастроительная корпорация» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ, подписи под которым поставили губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и президент ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Михаил Погосян, направлен на установление стратегического партнерства и развитие взаимовыгодного сотрудничества.
Подписанное накануне в Москве соглашение предусматривает сохранение и развитие промышленного потенциала предприятий «ОАК» в Хабаровском крае, укрепление социального партнерства. В Хабаровском крае расположены два производства, входящие в структуру авиастроительной корпорации: Комсомольский-на-Амуре авиастроительный завод имени Гагарина (филиал ОАО «Компания «Сухой»), специализирующийся на производстве и модернизации военной авиационной техники, и комсомольский филиал ЗАО «Гражданские самолеты Сухого», на котором налажен серийный выпуск пассажирских самолетов семейства Sukhoi Superjet 100.
В 2013 году планируется собрать 20-30 «суперджетов». К 2015 году объемы производства будут увеличены до 60 самолетов в год.
В соглашении прописано, что ОАО «ОАК» будет и дальше способствовать реализации программ, направленных на модернизацию и развитие своих авиастроительных производств в Хабаровском крае, осуществлять выпуск, модернизацию и ремонт современной конкурентоспособной продукции для отечественных и зарубежных заказчиков. Это позволит сохранить и нарастить экономический потенциал региона, создать благоприятные условия для привлечения инвестиций, обеспечить высокий уровень занятости.
Со своей стороны правительство Хабаровского края будет способствовать реализации программ «ОАК», окажет содействие в подготовке квалифицированных кадров, их закреплению на территории края, обеспечении жильем. В этом направлении уже есть конкретные шаги. В Комсомольске-на-Амуре ведется строительство дома для работников КнААПО. Жилищная программа финансируется в рамках государственно-частного партнерства – деньги вкладывает краевой бюджет, авиационное предприятие и сами будущие новоселы.
«С корпорацией мы подписываем документ о сотрудничестве впервые. Предыдущее соглашение было заключено с холдингом «Сухой» в 2004 году. У нас есть общие задачи, касающиеся не только производства и повышения налогооблагаемой базы, но и профессиональной ориентации, подготовки кадров, создания условий для труда и закрепления специалистов. Подписанный документ закрепит обозначенные направления, придаст новый импульс нашему сотрудничеству», - прокомментировал итоги встречи губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
По словам Михаила Погосяна, «Комсомольский авиационный завод» сегодня является одним из лидеров отечественного авиастроения. Завод наращивает объемы и эффективность производства. Это потребует дополнительных рабочих рук, в том числе и из других регионов страны. «Подписанное соглашение предполагает, что авиазавод станет одним из центров внедрения инновационных наработок корпорации», - отметил Михаил Погосян.
По итогам подписания документа в ОАК состоялось рабочее совещание. Участники заседания обсудили участие корпорации в создании инновационного территориального кластера авиа- и судостроения, развитие производственных мощностей КнААПО, совершенствование системы формирования государственного заказа на подготовку кадров и целевых заказов на проведение научных работ для вузов по авиационной тематике, сообщает пресс-служба губернатора и Правительства Хабаровского края.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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