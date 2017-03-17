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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 30 Марта, 18:01 |
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В Хабаровском крае на развитие энергетики направили 11,7 млрд рублей
В Правительстве Хабаровского края подвели итоги реализации государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае». За последние пять лет на выполнение ее мероприятий из разных источников было направлено 11,7 млрд рублей.
Как отметили в краевом комитете по развитию ТЭК, около 60% этой суммы - 7,4 млрд рублей - удалось привлечь из внебюджетных источников. В рамках программы была проведена комплексная работа по повышению энергетической эффективности и внедрению технологий сбережения на объектах ЖКХ, в учреждениях бюджетного сектора, в сферах транспорта и ТЭК. Специалисты оптимизировали потребление ресурсов в административных зданиях и на промышленных объектах, повышали эффективность наружного освещения, теплоснабжения, контролировали расход топлива и многое другое.
«В результате за последние пять лет только в разрезе обслуживания бюджетных учреждений удалось сэкономить 370 млн рублей, - сообщили представители комитета по развитию ТЭК. - А такое направление как газификация территорий, позволившая отказаться от использования высокозатратного мазута, дополнительно принесло в казну еще 200 млн рублей. Таким образом, в каждой из отраслей экономики, где занимались развитием энергоэффективности, удалось достигнуть определенного эффекта».
Немаловажным направлением стала пропаганда сберегающих мер среди населения. Внедряя новые технологии у себя в домах, жители края существенно уменьшают расход ресурсов, что позволяет экономить на услугах ЖКХ. Чтобы стимулировать граждан, Минэнерго РФ при участии региональных властей регулярно проводит всевозможные просветительские акции, а также конкурсы. Самые известные из них - «ENES», «МедиаТЭК», «#ВместеЯрче».
Но самый важный критерий эффективности энергетической сферы - энергоемкость валового регионального продукта (ВРП). В Хабаровском крае сейчас он составляет 116 кг условного топлива на 10 тысяч рублей. Планируется, что к 2020 году за счет реализации всего комплекса мер этот показатель должен сократиться до 89,4 кг.у.т./10 тысяч рублей, Это станет положительным фактором для экономики региона.
«Повышение энергоэффективности создает условия для гарантированного обеспечения ресурсами, - подчеркнул председатель краевого комитета по развитию ТЭК Анатолий Шатаев. - Для нашего региона это особенно актуально. В Хабаровском крае созданы ТОСЭРы, в ближайшие годы энергопотребление этих районов существенно вырастет. Поэтому мы должны работать на перспективу», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
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