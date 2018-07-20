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В Хабаровском крае "Теплоход здоровья" идет по Амуру до отдаленных поселков
"В настоящее время мобильная бригада уже завершает осмотры жителей сел Циммермановка, Быстринск и Решающий. Уже завтра судно сделает остановку в селе Софийск. Помощь в информировании и доставке маломобильных групп населения врачам оказывают главы населенных пунктов. Особое внимание уделяется ветеранам Великой Отечественной войны, детям и представителям коренных малочисленных народов Севера", - отметил начальник отдела министерства здравоохранения края Владислав Ходжер.
В этом году мобильная бригада осмотрит население 32 труднодоступных сел и поселков, расположенных в Комсомольском, Амурском, Ульчском и имени Полины Осипенко районах. Пятый по счету выезд организован министерством здравоохранения Хабаровского края по поручению губернатора Вячеслава Шпорта, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
В составе медицинской бригады работают терапевт, педиатр, невролог, офтальмолог, гастроэнтеролог, хирург, кардиолог, акушер – гинеколог, врач лучевой и функциональной диагностики, рентгенолог, взрослый и детский фтизиатр, психиатр-нарколог, отоларинголог. Как и ранее, на борту теплохода будет организован аптечный киоск, где жители поселений смогут приобрести назначенные лекарственные препараты и очки.
У жителей населенных пунктов, расположенных в нижнем течении Амура, есть возможность пройти флюорографию, электрокардиографию, ультразвуковую и лабораторную диагностику.
Напомним, "Теплоход здоровья" работает в Хабаровском крае по поручению Губернатора Вячеслава Шпорта ежегодно, начиная с 2013- го. Проект направлен на комплексную проверку состояния здоровья граждан, проживающих в поселениях, которые расположены в бассейне реки Амур и не имеют других видов транспортного сообщения, кроме водного.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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