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Отчет Фургала в Закдуме: "нужно ещё подождать"
Неожиданно для всех, выступая с отчетом перед краевыми депутатами, в заключительном слове губернатор заявил, что надо дождаться сентября и начать работать с переизбранной думой и новым мэром Комсомольска. Спикер Сергей Луговской поправил коллегу, заявив, что думе еще работать несколько месяцев до завершения созыва. Однако благодушие, наметившееся было в ходе заседания, с его участников как ветром сдуло.
Осталось только посочувствовать представителям фракции «Единая Россиия», которая не воспользовалась случаем для того, чтобы поговорить о реальных проблемах в экономике края и обсудить с Фургалом реальную экономическу ситуацию в крае, а не написанную пиарщиками из «белого дома». Спасибо коммунистам: их лидер в Закдуме Александр Громов нашел в себе мужество сказать о том, чего глава региона не делает, и почему с берегов Амура продолжается массовый отток населения уже и при новой власти.
В отчете Сергей Фургал перечислил проблемы, которые и так были известны. В числе главных – непомерный государственный долг края, на сегодняшний день составляющий 52,7 млрд руб или 69,2 % к уровню собственных доходов. Причину этого губернатор видит в том, что на протяжении ряда лет расходы превалировали над доходами. В связи с этим он поставил задачу перед правительством на 15 процентов сократить расходы и увеличить доходы или, по его образному выражению, «совершить подвиг».
«С госдолгом мы достигли предела. Или мы начнем его снижать, или за нас это сделают другие», - заявил Фургал в ходе отчета.
Резать придется по-живому, ведь денег в крае не хватает катастрофически. 571 миллион рублей пришлось вернуть в госбюджет из-за нерасторопности по объектам, входящим в Долгосрочный план развития Комсомольска. Для того, чтобы свести концы с концами требуется дополнительно к бюджету 16 млрд руб, а для того, чтобы начать развиваться, - 30 млрд руб. На строительство ФАПов и модернизацию здравоохранения нужно 16 млрд руб, на ремонт и переоборудование школ – еще 7,5 млрд руб.
Сакраментальный вопрос: где их взять при текущем уровне закредитованности? Но губернатор спокоен: сейчас начнем что-то делать, а в будущем обязательно закончим. Подобным образом в СССР строили коммунизм: сейчас плохо, зато потом заживем. Потом развалились окончательно.
«Уже в этом году каждый житель края должен почуствовать изменения в ключевых сферах, иначе люди нас не поймут», - в очередной раз обнадежил губернатор во время своего отчета. На это его спросили, почему в Комсомольске до сих пор не ходит трамвай, несмотря на то, что он обещал восстановить движение более полугода назад. Оказывается, дело в мэре, который не нравится губернатору. Соответственно, Фургал не хочет делить с ним лавры. Зато когда мэра переизберут, Фургал готов развернуть в городе юности целый транспортный проект. Однако возникает вопрос: а если опять не того выберут, что будет с трамваем?
работа. Сохранение имеющихся рабочих мест и создание новых – вот главная проблема Хабаровского края. Лишь ее решение которой позволит закрепить население на Амуре, считает депутат.
Олег ЛЕБЕДЕВ.
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