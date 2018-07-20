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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 30 Июля, 16:21 |
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Более 150 предпринимателей из России и Китая соберутся на Втором Амурском экономическом форуме
Организатором выступает администрация Хабаровского муниципального района и региональное отделение Всероссийского совета местного самоуправления при поддержке Правительства Хабаровского края, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Участниками Форума станут производители товаров и услуг, инициаторы инвестиционных проектов, муниципальные образования, представители бизнес сообществ и институтов развития Хабаровского края. Также для участия в АЭФ приглашаются представители бизнеса и общества приграничных территорий Китайской Народной Республики.
В программе мероприятия проведение тематических секций, презентаций и двухсторонних встреч, с целью налаживания партнерских отношений и продвижения потенциала местных производителей на внутреннем рынке и рынке КНР.
«Форум должен помочь расширить экспорт сельхозпродукции. Кроме того, на встрече собираются представить туристический потенциал Хабаровского района и проекты, связанные с освоением дальневосточных гектаров», - сообщили организаторы форума.
Отметим, Амурский экономический форум состоится во второй раз. Впервые его провели в июне 2017 года. Целью мероприятия является раскрытие инвестиционного, экспортного и туристического потенциала муниципальных образований, продвижение производимых предприятиями товаров и услуг, налаживание экономических связей и привлечение инвестиций в экономику районов.
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