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Среда| 30 Августа, 20:20 |
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Строительство автомобильной дороги в обход Хабаровска обойдется в 43,7 млрд рублей
На Восточном экономическом форуме, который пройдет 6-7 сентября во Владивостоке, Хабаровский край представит восемь инвестиционных проектов суммарной стоимостью 60 млрд рублей, а также планирует подписать не менее 12 соглашений. Об этом рассказал первый заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка.
"Самый крупный, значимый и, что немаловажно, инвестиционно состоявшийся проект, который край представит на ВЭФ, это строительство автомобильной дороги в обход Хабаровска. Он войдет в экспозицию Министерства транспорта РФ как удачный пример грамотной инвестиционной политики государства и Хабаровского края", - прокомментировал Юрий Чайка, первый заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов.
Это единственный на Дальнем Востоке транспортно-логистический проект, реализующийся на условиях государственно-частного партнерства. Объем инвестиций по предварительным оценкам составляет 43,7 млрд рублей. Реализация проекта обеспечит транспортной инфраструктурой сразу несколько площадок ТОР «Хабаровск»: «Авангард», «Аэропорт» и «Ракитное».
На ВЭФ также будет представлен инвестпроект «Создание вертикально-интегрированного птицекомплекса по промышленному производству и переработке 13 700 тонн мяса индейки живым весом в год». Реализовать его намерено АО «Хабаровский зерноперерабатывающий комбинат», общий объем инвестиций 5,3 млрд. рублей.
Три проекта будут представлены из области добычи полезных ископаемых.
Это строительство горно-обогатительного комплекса «Нони» в Верхнебуреинском районе близ золото-серебряного месторождения мощностью 160 тысяч тонн золотосодержащей руды в год. Плановый уровень - 640 килограммов золота и 1000 килограммов серебра в год. Общий объем заявленных инвестиций 2,7 миллиарда рублей.
Второй проект - геологоразведка и опытно-промышленная разработка месторождения коренной платины «Рудный Кондёр» месторождения в Аяно-Майском районе. Общий объем заявленных инвестиций - 1,4 миллиарда рублей.
Третий проект - разработка золото-серебряного месторождения «Хаканджинское».
На ВЭФе инвесторам также представят проект по развитию индустриального парка на базе ООО «Хабаровский завод строительной керамики». На территории завода уже работают три резидента, которые производят кирпич, товарный бетон и блоки теплостен. В 2016 году объем выпуска продукции здесь составил 200 миллионов рублей.
«В качестве показательных проектов на ВЭФе мы представим два производства ТОР. Это уже всем известный «Дальневосточный центр глубокой переработки древесины», открытие одного из заводов которого планируется провести прямо на форуме в режиме телемоста. Второй проект - резидента ТОР «Хабаровск» - предприятие по производству деталей для судостроения и машиностроения, а также профильного проката, реализуемое резидентом ООО «РМ-СТИЛ. ДАЛЬНИЙ ВОСТОК». Достаточно крупный проект с общим объемом заявленных инвестиций 2,1 млрд рублей», - сказал Юрий Чайка.
Помимо инвестпроектов, Хабаровский край представит долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре.
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