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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 30 Августа, 20:20 |
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Более 170 тысяч мальков осетра выпущено в Амур
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт побывал с рабочей поездкой в Нанайском районе, где посетил Анюйский осетровый и лососевый рыбоводные заводы. Глава региона принял участие в первом в этом году выпуске молоди осетра в Амур. Всего течение дня в реку отправятся более 170 тысяч мальков.
Ежегодно с двух заводов выпускается более 30 млн штук молоди кеты и около от 600 до 800 тысяч мальков осетра и калуги. Предприятия постоянно наращивают эти показатели и перевыполняют план на 20-25 процентов. В ходе встречи с представителями Росрыболовства глава региона обсудил возможность расширения производственных мощностей на этой площадке, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
«Предприятие вносит огромный вклад в воспроизводство популяции рыбы в Амуре. Более того, завод готов наращивать показатели по выпуску молоди. Поэтому мы внесем предложение в Росрыболовство о строительстве на этой площадке еще одного осетрового завода. Ранее были планы по созданию такого предприятия в Николаевске-на-Амуре, но после консультаций с наукой, со специалистами, пришли к выводу, что такой завод нужно создавать в другом месте. Здесь, в Нанайском районе, есть для этого все необходимое - кадры, инфраструктура. Будем вместе с федеральными ведомствами вести работу в этом направлении», - сообщил Губернатор Вячеслав Шпорт.
Фото Валерия Спидлена.
- Более 170 тысяч мальков осетра выпущено в Амур
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