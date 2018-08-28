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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 31 Августа, 03:21 |
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В Хабаровске создан новый инвестиционный инструмент - Фонд развития промышленности
На предстоящем Конгрессе инженеров "Наука – Инженер –Промышленность", который состоится 5-6 сентября в г. Комсомольске-на-Амуре, планируется проведение круглого стола с презентацией мер поддержки субъектам промышленной деятельности по линии фондов развития промышленности.
Корреспондент «Дальневосточного капитала» в преддверии этого значимого события попросил директора Фонда развития промышленности Хабаровского края Александра БОБОШКО рассказать о новом для региона инвестиционном инструменте.
- Создан Фонд относительно недавно, - рассказывает его директор. - В июле 2017 года губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров подписали план по разработке федерального ведомственного приоритетного проекта по развитию промышленного потенциала г. Комсомольска-на-Амуре. А в декабре во исполнение мероприятий проекта при поддержке Минпромторга России и Фонда развития промышленности был учрежден первый и пока единственный на Дальнем Востоке краевой Фонд развития промышленности.
По словам Александра Бобошко, уже есть, чем гордиться. Примером успешной работы по оказанию промышленным предприятиям края финансовой поддержки по линии фондов развития промышленности можно считать предоставление заводу АО "Дальэнергомаш" льготного займа в размере 11,5 млн. рублей по программе федерального фонда "Лизинговые проекты" на приобретение обрабатывающего центра для организации производства лопаток для газовых турбин.
В марте 2018 г. состоялось подписание соглашения о сотрудничестве федерального и краевого фондов, которое предусматривает предоставление предприятиям совместных льготных займов на реализацию в регионе инвестиционных проектов по созданию и модернизации конкурентоспособных производств машино- и приборостроения, металлургии, металлоконструкций, химического производства, фармацевтики.
В настоящий момент на федеральном уровне действует семь программ поддержки промышленных предприятий: "Проекты развития", "Станкостроение", "Лизинговые проекты", "Комплектующие изделия", "Конверсия", "Маркировка лекарств" и "Цифровизация промышленности". Ведется работа над запуском программы, которая будет предназначена для финансирования про
Краевой фонд реализует две программы: "Проекты развития" и "Комплектующие изделия", в рамках которых финансируются проекты по выпуску гражданской продукции, обладающей импортозамещающим и экспортным потенциалом. Предлагается финансирование в соотношении: 30 % – краевой фонд, 70 % – федеральный фонд в размере от 20 до 100 млн. рублей по ставке 3 – 5 % годовых на срок до пяти лет. Софинансирование со стороны фондов по краевым программам может составить не более 50 – 70 % от общего бюджета проекта.
В настоящее время в краевой фонд подано пять заявок от промышленных предприятий на получение льготного финансирования проектов: АО "ДВПО "Восход" с модернизацией производства эмульсионных взрывчатых веществ, ООО "Дальневосточная торфяная компания" по производству агрохимиктов и кормовых добавок, ООО "Восточная торговая компания" с созданием комплексного деревоперерабатывающего предприятия и др.
По оценке соискателей мер поддержки, программы федерального и краевого фондов являются реальной возможностью получить конкурентные преимущества благодаря льготному финансированию на реализацию инвестиционных проектов развития в Хабаровском крае.
Олег КУЛЬГИН.
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