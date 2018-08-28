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Пятница| 31 Августа, 03:21 |
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В Хабаровском крае вспомнили о проекте строительства автомобильной дороги вдоль БАМа
Пришло время вспомнить о забытом проекте, считает глава Ванинского района Александр НАУМОВ. По его мнению, необходимость такой трассы есть. Так как половина поселков, расположенных вдоль железнодорожной ветки Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань, не имеют автомобильного сообщения, что отражается на условиях жизни отдаленных поселков: дороже продукты питания, сложнее доставить топливо. БАМ не закрывает текущих транспортных проблем.
Дорогу начинали строить в советские времена, но затем работы были приостановлены. Сегодня можно проехать со стороны Комсомольска-на-Амуре до поселка Высокогорный, но «отрезанными» остаются еще с десяток сел.
Сейчас, по мнению главы района, появилась реальная возможность взяться за серьезный проект. С окончательной сдачей в эксплуатация автомобильной трассы Лидога – Ванино и передачей ее в федеральную собственность, высвобоидись ресурсы для других важных дорожных проектов в Приамурье.
«Это бы была поддержка и развитие мелких поселений, которые у нас вдоль железной дороги. Но пока это не свершилось, хотя я, конечно, надеюсь, что это удастся возобновить. Если сравнивать с дорогой Лидога – Ванино, то здесь, конечно, в экономическом плане отдача больше, поэтому правильно было сделано, что реализовали сначала именно этот проект. Но для развития района крайне нужно, чтобы дорога вдоль железнодорожной магистрали всё-таки была», - рассказал Александр НАУМОВ.
Олег Кульгин. Журнал "Дальневосточный капитал".
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