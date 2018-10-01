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Строительство оптово-распределительного агропромышленного парка "АгроХаб" началось в ТОСЭР "Хабаровск"
Первый этап предполагает создание оптово-распределительного центра мощностью хранения до 60 тысяч тонн в год сельскохозяйственной продукции. На втором этапе будет создан агропромышленный парк, который способен переработать до 88 тыс. тонн продукции в год, пишет журнал "Дальневосточный капитал".
«В настоящее время разработан проект планировки площадки «Ракитное» ТОСЭР «Хабаровск», определены точки подключения к объектам инженерной инфраструктуры, актуализирован план график создания объектов инженерной инфраструктуры, синхронизированный с потребностями резидентов, сообщили "Дальневосточному капиталу в пресс-службе Правительства Хабаровского края.
Компания «АгроХаб» уже приступила к проектным работам, проводит изыскания на местности. Между резидентом и АО «Корпорация развития Дальнего Востока» заключено соглашение об аренде земельного участка, необходимого для его реализации. Также получено предварительное положительное решение АО «Россельхозбанк» об открытии кредитной линии на сумму 500 млн. рублей на его реализацию. Общий объем заявленных инвестиций составляет 3,2 млрд. рублей. Среди источников финансирования, помимо кредитных, - собственные и бюджетные средства, субсидия на капитальные затраты, и субсидия на возмещение процентной ставки по кредиту», - отметил заместитель министра инвестиционной и земельно-имущественной политики края Алексей Чепурных.
На предприятии будет создано 500 рабочих мест, налоговые платежи в бюджеты всех уровней за 10 лет реализации составят около 3,1 млрд. рублей.
Проект направлен на развитие сельского хозяйства и ориентирован на импортозамещение продуктов питания. Предприятие будет принимать, перерабатывать сельхозпродукцию местных производителей и малых форм хозяйствования.
Отметим, что на работу в ТОСЭР «Хабаровск» подано 35 заявок, статус резидента присвоен 14 компаниям. Общий объем заявленных инвестиций – 43,2 млрд. рублей.
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