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Хабаровский край переходит на новую систему обращения с отходами
Хабаровский край готовится перейти на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края. О том, как будет проведена реформа, на пресс-конференции рассказал министр ЖКХ края Дарий Тюрин.
Главным новшеством для населения станет то, что услуга перейдет из категории жилищной в коммунальную. Ранее суммы платежа устанавливали сами жильцы на общем собрании собственников. Теперь стоимость услуги будет рассчитана по тарифу. В него включат все расходы оператора по вывозу мусора: от сбора и транспортировки до обезвреживания и последующей утилизации.
- Каких-то резких скачков платежей для населения не будет, - сообщил Дарий Тюрин. – К примеру, для среднестатистической двухкомнатной квартиры, где проживает один человек, платеж, наоборот, сократится – в два раза. Семья из двух человек будет платить примерно столько же, как и сейчас. Из трех и более человек – на 150-200 рублей больше. Предельный максимум – 390 рублей с квартиры. Это адекватные цифры, соответствующие реальному положению дел.
При этом министр подчеркнул, что схема обращения с отходами изменится кардинально. В регионе утверждена отдельная программа, с внедрением которой должны полностью исчезнуть стихийные свалки. Появится возможность контролировать каждый этап утилизации бытовых отходов - от сбора до захоронения.
- Все жители края должны будут заключить договора с регоператором ООО «Хабавтотранс ДВ». Так можно будет отследить движение мусора. Кроме того, сам оператор заинтересован, чтобы поставлять в места переработки максимальное количество отходов, из них будут производить вторсырье. Остается открытым вопрос с населением – готово ли оно к раздельному сбору. По нашей информации, люди положительно относятся в этой идее, - уточнил Дарий Тюрин.
Для стимулирования жителей края ведомство готово разработать систему понижающих коэффициентов. Жители, согласившиеся делить мусор, а не выкидывать его в одном пакете, смогут платить меньше.
Среди проблем, требующих решения властей, остаются платежи в районах, где нет официальных мест накопления мусора. По федеральному законодательству, для таких территорий невозможно включить в тариф расходы по транспортировке.
- С этой проблемой столкнулись практически по всей России, - прокомментировал ситуацию Дарий Тюрин. – Там, где нет зарегистрированных полигонов, нельзя отразить в тарифе расходы по доставке мусора к официальным площадкам. Оплачивать из собственных средств подобные затраты регоператор не сможет. Поэтому в таких районах мы пока оставляем для населения старые расценки. Люди будут оплачивать услугу, как жилищную.
Дарий Тюрин уверен, что новая система обращения с отходами поможет не только окончательно решить экологическую проблему стихийных свалок, но и создаст новую сферу в развитии ЖКХ. Программа рассчитана на пять лет и оценивается примерно в восемь миллиардов рублей потенциальных вложений. За это время в крае построят 89 новых объектов.
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