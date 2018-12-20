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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Кандидатуру, предложенную Фургалом, назначили на должность хабаровского бизнес-омбудсмена
Олег Герасимов утвержен на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае на второй срок.
Олег Герасимов занимает должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей с 11 февраля 2014 года, и срок его полномочий уже истекает. Кандидатуру Олега Герасимова предложил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.
Позицию правительства региона на заседании думы представил заместитель председателя правительства края – министр экономического развития края Виктор Калашников. Он отметил, что Олег Владимирович – коренной дальневосточник, комсомольчанин, достойно выполняет свою работу, является координатором бизнес-омбудсменов по Дальневосточному федеральному округу и пользуется авторитетом у Уполномоченного при Президенте РФ.
Поддержали кандидатуру действующего омбусмена Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов и совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Хабаровского края.
«Динамика поступающих и рассматриваемых обращений свидетельствует о значительном доверии к институту уполномоченного в Хабаровском крае. Это стало возможным во многом благодаря конструктивному взаимодействию региональных органов государственной власти и регионального уполномоченного», – говорится в письме Бориса Титова.
В документах отмечено, что за время работы Олега Герасимова институтом уполномоченного рассмотрено более 1700 обращений, принято участие в 41 судебном деле.
В марте уполномоченный по защите прав предпринимателей вновь выступит в Законодательной Думе края – уже с ежегодным отчетом о своей деятельности.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал".
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