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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 01 Июня, 09:55 |
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Дальневосточный капитал № 5, 2017
31.05 |Хабаровский НПЗ осуществляет утилизацию промотходов в рамках закона
31.05 |Корсаков остро нуждается в новых очистных сооружениях
31.05 |Первыми на новую платежную систему "Мир" в Приморье перейдут бюджетники и военнослужащие
31.05 |Экспортно-импортный хаб в Приморье объединит производство, переработку сельхозпродукции и рыбный порт
30.05 |Для трудового резерва Дальнего Востока разработали программу "Соотечественники 2.0"
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31 Мая 2017, 16:30 | Регион сегодня |
Хабаровский НПЗ осуществляет утилизацию промотходов в рамках закона
Утилизацию промышленных отходов Хабаровский НПЗ осуществляет в рамках требований действующего законодательства с привлечением соответствующих организаций
По факту появления в ряде СМИ информации о якобы грубых нарушениях норм природоохранного законодательства, Хабаровский НПЗ информирует, что распространяемые СМИ сведения не соответствуют действительности и наносят ущерб репутации Хабаровского НПЗ.
Утилизацию промышленных отходов Хабаровский НПЗ осуществляет в рамках требований действующего законодательства с привлечением соответствующих организаций, имеющих лицензии на обращение с отходами I-IV классов опасности и работающих по технологиям, которые имеют положительное заключение государственной экологической экспертизы.
Теги: Хабаровский НПЗ
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