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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 31 Мая, 20:15 |
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Новое поселение в Хабаровском крае получит название "Дальневосточное"
Такое решение сегодня приняла региональная Законодательная Дума. Краевые парламентарии одобрили предложение местного Совета депутатов, основанное на результатах анкетирования среди жителей поселения и владельцев земельных участков, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Предложение также было направлено на заключение Губернатору Хабаровского края и уже получило поддержку главы региона. Сейчас все необходимые документы и расчеты затрат будут направлены на экспертизу в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии. Завершится процедура присвоения наименования новому населенному пункту в Правительстве РФ.
Напомним, новый населенный пункт в регионе был образован согласно Закону Хабаровского края от 28 февраля 2018 г. № 319 в целях создания благоприятных условий для освоения земельных участков, предоставленных гражданам в районе села Кругликова района им. Лазо. Официальный статус село обрело 1 мая.
По информации министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики края, на сегодняшний день в районе села Кругликово в рамках действия федерального закона о «дальневосточном гектаре» договоры безвозмездного пользования землей заключены с 695 гражданами. Им предоставлено 430 земельных участков общей площадью 653 гектаров. Наделы расположены компактно и составляют единую территорию. Рядом проходят коммуникации, автомобильная и железная дороги.
В Хабаровском крае подано свыше 17 тысяч заявлений на получение «дальневосточного гектара». На сегодняшний день уже оформлено 8059 договоров. Самыми популярными среди граждан по-прежнему остаются земли Хабаровского, Советско-Гаванского, Бикинского и имени Лазо районов.
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