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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 31 Мая, 20:15 |
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Центр продажи транспортных услуг начал работу на Дальневосточной железной дороге
Теперь в одном месте можно получить квалифицированную консультацию по всему ассортименту транспортно-логистических услуг, связанных с перевозкой грузов железнодорожным транспортом, предоставляемых структурными подразделениями и ДЗО ОАО «РЖД».
Центр продажи услуг – это многофункциональный центр обслуживания, где клиент может получить консультацию по перевозке груза в любую точку мира, при участии железнодорожного, автомибильного и водного транспорта; расчет стоимости перевозки груза; заключить договор и подать заявку на перевозку груза; на предоставление вагоно-мест в ускоренных грузовых поездах; на предоставление услуги по осмотру вагонов на путях необщего пользования; заключить договор на предоставление подвижного состава или на услугу по разработке и согласованию схем погрузки и т.д.
В 2018 году планируется открытие региональных центров продажи услуг во Владивостоке и в Комсомольске-на-Амуре.
Консультации специалистов ЦПУ по телефонам (4212) 38-49-86, 38-45-71, адрес электронной почты RZD-info@dvgd.ru.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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