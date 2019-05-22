Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 31 Мая, 16:54 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 65.06 р.
1 EUR 72.42 р.
100 JPY 59.29 р.
10 CNY 94.23 р.
Тема номера
Золото оправдало ожидания
свежий номер
Дальневосточный капитал № 05, 2019

Регион сегодня
31.05 |
Остров Русский может стать Меккой для спортивного туризма стран АТР
31.05 |
Полиметалл для работы стал использовать энергию ветра в Хабаровском крае
30.05 |
Отчет Фургала в Закдуме: "Нужно ещё подождать"
30.05 |
Владивостокская нефтебаза обеспечит проезд через свои железнодорожные пути на время реконструкции путепровода
30.05 |
Альфа Private открывает первое представительство на Дальнем Востоке
статьи раздела
Персона
22 Мая 2019, 13:43
Лицом к лицу с Фемидой Виталий Береговский: "Умение держать адвокатскую тайну не менее важно, чем знание закона"
статьи раздела
Проект ДК
21 Мая 2019, 19:06
Приморские компании: лидеры задают тон Бизнес, обеспечивающий налоги и создающий рабочие места, заслуживает признательности и высокой оценки общественности
статьи раздела
Проект ДК
21 Мая 2019, 18:35
Маршрутами Восточного кольца Путешествие по регионам Дальнего Востока - это не просто знакомство с достопримечательностями, а настоящее приключение
статьи раздела
Проект ДК
21 Мая 2019, 17:35
НеТОРопливый подход Возведение объектов инфраструктуры приморских территорий опережающего развития тормозят недобросовестные подрядчики
статьи раздела
Проект ДК
21 Мая 2019, 17:10
Приморье становится центром высокотехнологичной медицины В крае будут реализованы новые проекты в сфере здравоохранения
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
31 Мая 2019, 09:01 | Регион сегодня

Полиметалл для работы стал использовать энергию ветра в Хабаровском крае

Новые мощности возобновляемых источников энергии (ВИЭ) введены в эксплуатацию ООО "Светлое" в Охотском районе на севере Хабаровского края

Дочернее предприятие компании «Полиметалл» ООО «Светлое» приняло в эксплуатацию ветроэнергетическую установку на принадлежащей ему входной морской базе «Унчи» на берегу Охотского моря в Хабаровском крае. Через Унчи обеспечивается перевалка более 95% грузов для производственных нужд на золоторудном месторождении Светлое, расположенном в 100 километрах от побережья.

ВЭУ VTR FD25-100 Arctic мощностью 100 кВт была доставлена на предприятие осенью прошлого года во время навигации из Находки. Мачта ветроустановки в высоту достигает 30 метров. Разлёт лопастей – 25 метров. В составе установки герметичные свинцовоуглеродные аккумуляторы, выполненные по технологии, не требующей доливки воды и электролита в течение всего срока эксплуатации. В отличие от классических гелиевых они имеют более длительный срок службы и гораздо дольше держат заряд.

Ранее подачу электричества для работы базы Унчи обеспечивали дизельные электростанции (ДЭС), покрывающие годовую потребность участка - 450 тыс. кВт-ч. В настоящий момент в общую систему энергоснабжения интегрирована ветроэлектрическая установка.

Теперь ВЭУ и ДЭС работают совместно. Для бесперебойной подачи энергии предусмотрена автоматическая работа обеих систем. При ветре силой менее 2 м/с ДЭС берет всю нагрузку по производству электроэнергии на себя, а ВЭУ отключается и переходит в режим ожидания.

С усилением ветра выработка ДЭС постепенно падает до полного отключения. При этом ВЭУ при ветре скоростью 10-15 м/с способна полностью обеспечить электроснабжение участка, подзарядить аккумуляторы, а при изменении некоторых параметров работы ещё и участвовать в нагреве воды, тем самым снижая нагрузку на водогрейные котлы.

По расчетам специалистов, ветряная установка позволит экономить за год до 53 тонн топлива и как результат - сократить выбросы в атмосферу.

Это второй реализованный на «Светлом» проект, связанный с возобновляемыми источниками энергии. В марте на месторождении была введена в эксплуатацию солнечная электростанция мощностью 1 Мвт. Представленный «Полиметаллом» проект «Сила солнца и ветра» победил в номинации «Технологии, которые меняют мир» премии «Управление изменениями. Визионеры» (ежегодная российская премия по оценке устойчивого воздействия в экономике, экологии, обществе).

Управляющий директор «Светлое» Василина Тарабарова:

- «Светлое» стало пилотной площадкой для реализации одной из приоритетных инициатив «Полиметалла» в использовании чистой энергии вместо дизельной на месторождениях. Для России это стало уникальным опытом энергоснабжения объектов горнодобывающей промышленности, расположенных в районах без доступа к Единой энергосистеме.

«Светлое» - самое молодое предприятие «Полиметалла» в Хабаровском крае. В декабре 2010 года «Полиметалл» приобрел лицензию на проведение разведки и добычу золота на

месторождении. После активных геологоразведочных работ в 2014 году было принято решение о начале строительства предприятия и разработки проекта открытым способом с последующей переработкой руды методом кучного выщелачивания. В августе 2016 года досрочно введён в эксплуатацию горно-обогатительный комбинат, где извлекают золото по технологии кучного выщелачивания из руды.

На предприятии работает более 600 человек.

В 2018 году ООО «Светлое» добыло 1 378 тыс. тонн руды, производство золота составило 4,2 тонны.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Полиметалл 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Вкус жизни
24 Мая 2019, 11:21
Южная Корея открывает новые стороны туристам Приморья Новые туристические направления связали Приморье и провинцию Кёнсан
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
21 Мая 2019, 17:36
Туристическая магистраль По данным Минвостокразвития РФ, общее количество туристов, посетивших Дальний Восток в 2018 году, составило 6,9 млн человек, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом. По статистике въездного туризма, Приморский край продолжает выступать лидером туристической отрасли макрорегиона и за 2018 год принял 4,5 млн туристов.
статьи раздела
Вкус жизни
21 Мая 2019, 15:46
"Вкусное" Приморье продвигает Pacific Russia Food Гастрономический туризм - одно из приоритетных направлений развития туриндустрии Приморского края
статьи раздела
Вкус жизни
21 Мая 2019, 15:35
"Изумрудная долина" наращивает пул проектов Еще несколько лет назад на месте русского парка "Изумрудная долина" было чистое поле, где с нуля начал развиваться ряд туристических проектов Приморского края
статьи раздела
Персона
26 Апреля 2019, 14:15
Алексей Симонов: Мы не описываем события, мы формируем реальность Глава DEITA.RU об интернете, эффективности СМИ и мифах о Китае
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика