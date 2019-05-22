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Полиметалл для работы стал использовать энергию ветра в Хабаровском крае
Дочернее предприятие компании «Полиметалл» ООО «Светлое» приняло в эксплуатацию ветроэнергетическую установку на принадлежащей ему входной морской базе «Унчи» на берегу Охотского моря в Хабаровском крае. Через Унчи обеспечивается перевалка более 95% грузов для производственных нужд на золоторудном месторождении Светлое, расположенном в 100 километрах от побережья.
ВЭУ VTR FD25-100 Arctic мощностью 100 кВт была доставлена на предприятие осенью прошлого года во время навигации из Находки. Мачта ветроустановки в высоту достигает 30 метров. Разлёт лопастей – 25 метров. В составе установки герметичные свинцовоуглеродные аккумуляторы, выполненные по технологии, не требующей доливки воды и электролита в течение всего срока эксплуатации. В отличие от классических гелиевых они имеют более длительный срок службы и гораздо дольше держат заряд.
Ранее подачу электричества для работы базы Унчи обеспечивали дизельные электростанции (ДЭС), покрывающие годовую потребность участка - 450 тыс. кВт-ч. В настоящий момент в общую систему энергоснабжения интегрирована ветроэлектрическая установка.
Теперь ВЭУ и ДЭС работают совместно. Для бесперебойной подачи энергии предусмотрена автоматическая работа обеих систем. При ветре силой менее 2 м/с ДЭС берет всю нагрузку по производству электроэнергии на себя, а ВЭУ отключается и переходит в режим ожидания.
С усилением ветра выработка ДЭС постепенно падает до полного отключения. При этом ВЭУ при ветре скоростью 10-15 м/с способна полностью обеспечить электроснабжение участка, подзарядить аккумуляторы, а при изменении некоторых параметров работы ещё и участвовать в нагреве воды, тем самым снижая нагрузку на водогрейные котлы.
По расчетам специалистов, ветряная установка позволит экономить за год до 53 тонн топлива и как результат - сократить выбросы в атмосферу.
Это второй реализованный на «Светлом» проект, связанный с возобновляемыми источниками энергии. В марте на месторождении была введена в эксплуатацию солнечная электростанция мощностью 1 Мвт. Представленный «Полиметаллом» проект «Сила солнца и ветра» победил в номинации «Технологии, которые меняют мир» премии «Управление изменениями. Визионеры» (ежегодная российская премия по оценке устойчивого воздействия в экономике, экологии, обществе).
Управляющий директор «Светлое» Василина Тарабарова:
- «Светлое» стало пилотной площадкой для реализации одной из приоритетных инициатив «Полиметалла» в использовании чистой энергии вместо дизельной на месторождениях. Для России это стало уникальным опытом энергоснабжения объектов горнодобывающей промышленности, расположенных в районах без доступа к Единой энергосистеме.
«Светлое» - самое молодое предприятие «Полиметалла» в Хабаровском крае. В декабре 2010 года «Полиметалл» приобрел лицензию на проведение разведки и добычу золота на
месторождении. После активных геологоразведочных работ в 2014 году было принято решение о начале строительства предприятия и разработки проекта открытым способом с последующей переработкой руды методом кучного выщелачивания. В августе 2016 года досрочно введён в эксплуатацию горно-обогатительный комбинат, где извлекают золото по технологии кучного выщелачивания из руды.
На предприятии работает более 600 человек.
В 2018 году ООО «Светлое» добыло 1 378 тыс. тонн руды, производство золота составило 4,2 тонны.
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