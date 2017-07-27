|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 31 Июля, 16:45 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На Дальнем Востоке возобновлено сталеплавильное производство
Об этом журналу "Дальневосточный капитал" сообщили в компании «ТОРЭКС-Хабаровск», которая является новым собственником завода.
На работу, спустя полгода простоя, вышли 2700 человек. За двое суток сталевары уже произвели семь тысяч тонн стальной заготовки и одну тысячу тонн готовой к реализации продукции, сообщили "Дальневосточному капиталу" в Правительстве Хабаровского края.
«Этому предшествовала длительная подготовительная работа. Произвели ремонт сталеплавильного агрегата, разливочной машины, модернизацию в прокатном цехе и текущий ремонт кислородного блока. То, что мы выплавили за первые двое суток – это хорошие результаты, по ним можно сказать, что мы готовы вывести предприятие на стабильную работу», - сообщил директор по производству завода «Амурметалл» ООО «ТОРЭКС-Хабаровск» Дмитрий Башкиров.
Перед запуском завода новый владелец решил одну из самых главных проблем предприятия - снабжение ломом. У «Амурметалла» появился постоянный поставщик, которым выступила организация по приему металлолома, входящая в группу компаний «ТОРЭКС».
Сейчас на заводе запущена в работу одна печь. Ее проектной мощности хватает, чтобы выполнять заявленный производственный объем в 1 миллион тонн стали ежегодно. В будние дни плавки идут по ночам, в выходные печь работает в круглосуточном режиме, что связано с минимизацией затрат предприятия на электроэнергию. Согласно производственному плану, в августе завод должен произвести 51 тысячу тонн стали.
Напомним, что компания «Торэкс» приобрела имущественный комплекс завода «Амурметалл» в конце января 2017 года. Ситуация на предприятии находится под постоянным контролем Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и Губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- На Дальнем Востоке возобновлено сталеплавильное производство
- В Хабаровск из Москвы впервые прилетел новый лайнер АК Nordwind
- Первый "гектарный" микрозайм под 9% годовых одобрен в Хабаровском крае
- Выставочный форум "ЭКСПО ДВ - 2017" в Хабаровске объединит значимые проекты
- ХIХ Межрегиональная Приамурская торгово-промышленная ярмарка пройдет в Хабаровске
- В Хабаровске собственники и арендаторы помещений задолжали энергетикам 6,5 млн рублей
- ВТБ предоставит кредит на производство Суперджетов для "Аэрофлота"
- Предприниматели Хабаровского края смогут рассчитывать на кредитно-гарантийную поддержку Корпорации МСП
- Горячие скидки в жаркое лето
- Дальний Восток обзавелся еще одним экономический форумом
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.