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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 31 Августа, 22:21 |
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Альфа-Банк и Хабаровский военно-исторический музей отреставрировали "Катюшу"
БМ-13 — советская боевая машина реактивной артиллерии, периода Великой Отечественной войны, наиболее массовая советская боевая машина (БМ) этого класса. Наиболее широко известна под народным прозвищем «Катюша», солдаты Третьего рейха называли её «орга́н Сталина» из-за звука, издаваемого оперением ракет. Практически все «Катюши», собранные на базе отечественных грузовиков ЗиС-6, уничтожила война. На сегодняшний день в России их сохранилось только около 21 экземпляра, в том числе и в Хабаровске.
«Для нас это огромная честь – помочь музею представить своим посетителям обновленную «Катюшу», принимавшую участие в боях Второй мировой. Наше сотрудничество с музеем длится с 2010 года, когда мы провели в стенах музея первую выставку «Война на первых полосах». Потом было много других интересных проектов: и выставки, и реставрация вагона Блюхера, танка Т-34– других известных экспонатов музея. Уверена, что мы будем продолжать это сотрудничество», – сказала управляющая Хабаровским филиалом Альфа-Банка Елена Шляпникова.
Гостям мероприятия был показан документальный фильм «Вторая мировая война на Дальнем Востоке», все желающие смогли принять участие в тематической экскурсии по залам музея и отведать кашу, приготовленную на военно-полевой кухне.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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