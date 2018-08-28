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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 31 Августа, 22:20 |
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С 1 сентября граждане 18 государств смогут приезжать в Хабаровск по электронным визам
Специалистами пограничной службы проведены все необходимые технические и организационные мероприятия по обеспечению бесперебойной работы в режиме упрощенного порядка въезда. Всё оборудование пограничного пункта пропуска в аэропорту Хабаровск (Новый) прошло соответствующее тестирование, показавшее его полную готовность к работе.
Электронная виза позволит иностранцу находиться в России до восьми суток. Подать заявку на получение электронной визы на специализированном сайте МИД России могут граждане Японии, КНР, КНДР, Сингапура, Индии, Мексики, Алжира, Брунея, Бахрейна, Ирана, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Туниса и Турции. Сделать это необходимо не позже чем за четыре дня до предполагаемого въезда. При положительном ответе виза иностранному гражданину будет проставлена в паспорт прямо на российской границе. Электронная виза выдается бесплатно, без взимания консульского сбора.
Выехать из Российской Федерации иностранные граждане могут исключительно через пункт пропуска того субъекта Российской Федерации, в который был осуществлен въезд.
Последовательное снятие барьеров для иностранного туризма и бизнеса на Дальнем Востоке России, в т.ч. и увеличение числа пунктов пропуска с упрощенным въездом, без сомнения, будет способствовать росту деловой и туристической активности в Хабаровском крае, особенно со стороны наших ближайших соседей – Кореи, Японии и Китая, приведет к увеличению международного пассажиропотока аэропорта Хабаровск, открытию новых рейсов и направлений.
Досье "Дальневосточного капитал": АО «Хабаровский аэропорт» - главный оператор по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровск (Новый). Международный аэропорт Хабаровск (Новый) - крупнейший аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ, ежегодно обслуживающий более 2 млн пассажиров.
Механизм электронных виз был запущен в августе 2017 года в воздушном пункте пропуска Владивосток (Кневичи) и морском пункте пропуска Владивосток. 19 июля 2018 года Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части распространения упрощенного порядка въезда иностранных граждан по электронным визам на территории воздушных пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа», согласно которому упрощенный визовый режим распространяется на аэропорты Хабаровск (Новый), Петропавловск-Камчатский (Елизово), Благовещенск, Южно-Сахалинск (Хомутово) и Анадырь (Угольный).
Журнал "Дальневосточный капитал".
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