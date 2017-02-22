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Среда| 01 Марта, 19:22 |
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Магаданская инициативная группа предлагает узаконить техногенные месторождения
Заместитель председателя правительства Магаданской области Игорь Озимок провел заседание рабочей группы по вопросам совершенствования федерального законодательства в сфере недропользования. В ее работе приняли участие представители правительства Колымы, НКО «Ассоциация недропользователей Магаданской области», артели «Полевая», МФ АО «Полиметалл УК», Управления Росприроднадзора по Магаданской области.
Игорь Озимок напомнил, что по поручению губернатора Магаданской области Владимира Печеного, главный орган исполнительной власти региона совместно с золотодобывающими предприятиями разрабатывает изменения в Закон Российской Федерации «О недрах».
Колымские недропользователи ратуют за разрешение добычи и извлечения полезных ископаемых и компонентов из отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств. Сегодня отходы горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств действующим законодательством не рассматриваются как самостоятельный минеральный ресурс.
«По различным оценкам специалистов в отходах горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств может быть заключено до 30% и более от запасов первичного месторождения золота и серебра», - отметил министр природных ресурсов и экологии Магаданской области Владимир Митькин.
Он добавил, что по предварительным данным, за последние 80 лет в результате эксплуатации россыпных месторождений на Колыме было сформировано порядка 1,5 млрд. кубических метров перемытых песков. «Их прогнозные ресурсы составляют около 500 т россыпного золота, пригодных к сплошной отработке с извлечением драгметалла», - подчеркнул Владимир Митькин.
Магаданская инициативная группа предлагает узаконить техногенные месторождения как объект добычи полезных ископаемых, а также выдавать лицензии на их освоение по «заявочному» принципу, без аукционов.
«Геологоразведочные работы, подсчет и утверждение запасов требуют немалых денежных средств. Поэтому многие горнодобывающие предприятия предпочли бы пойти на некоторый риск и начать проектирование работ по добыче полезных ископаемых на основании действующей лицензии без выполнения геологоразведочных работ и государственной экспертизы. Тут речь идет о собственном предпринимательском риске», - привел аргументы за упрощение процедуры доступа к техногенным россыпям заместитель председателя правительства Магаданской области.
«Действующие законы не учитывают специфику россыпной золотодобычи», - сказал Владимир Печеный.
Он напомнил, что Колыма лоббирует не только добычу золота на техногенных россыпях по упрощенной схеме, но и разрешение добычи россыпного золота индивидуальным предпринимателям.
«Отказ от проведения аукционов и конкурсов при лицензировании отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств повысит инвестиционную привлекательность Магаданской области», - уверен губернатор.
Предложения по изменению федерального законодательства правительство Магаданской области направит на рассмотрение депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
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