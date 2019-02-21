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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 01 Марта, 19:06 |
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Авиакомпания "Россия" увеличит частоту полетов из Магадана в Москву
С 31 марта полеты будут выполняться 30–31 раз в месяц. На данный момент рейсы в столицу выполняются четыре раза в неделю. Такие меры позволят увеличить кресельную емкость в высокий сезон на 1,5 тысячи мест, сообщает MagadanMedia.
Напомним, на московском направлении отмечен дефицит авиабилетов. Ситуация была взята на контроль правительством региона. Этот вопрос обсуждали с авиакомпанией, а также поднимали на пленарном заседании Совета Федерации.
По мнению представителей органов государственной власти области, для устранения проблемы дефицита пассажирских мест будет достаточно организовать по данному маршруту в мае – октябре восемь регулярных рейсов в неделю, выполняемых воздушными судами вместимостью 450–500 человек.
В рамках летнего расписания авиакомпания планирует повысить частоту полетов, что позволит увеличить кресельную емкость в высокий сезон. В настоящее время авиакомпания "Россия" выполняет разворотные рейсы 4 раза в неделю: по понедельникам, вторникам, средам и пятницам. Рейсы будут выполняться на широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнерах Boeing 777-300.
Помимо увеличения провозных емкостей компания работает над повышением качества сервиса, предоставляемого на борту — "Россия" уже внедрила стриминговую систему развлечений для трансляции на мобильные устройства пассажиров и полностью обновила питание.
Кроме того, по данным Минтранса, авиарейсы на Дальний Восток дополнительно просубсидируют на 2,5 млрд рублей и 5,2 млрд на всю Россию. На эти средства авиакомпании смогут продать еще 785 тысяч билетов (по данным Минтранса).
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