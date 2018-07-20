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Четверг| 02 Августа, 11:16 |
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В зону отдыха на острове Завьялова инвестор готов вложить 250 млн рублей
Сергей Носов встретился с председателем регионального отделения Русского географического общества Александром Нестеровичем и представителем компании «Экспедиция-тур» Андреем Лазой. Обсуждались вопросы развития туристической отрасли на территории региона. В частности, строительство на острове Завьялова туристической базы. По замыслу организаторов, проект станет одним из элементов первой в регионе территории опережающего развития «Колыма». Вопросы туристической привлекательности и работы ТОРов на территории региона ранее обсуждались во время визита Министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Козлова. Тогда Сергей Носов дал поручение разработать план развития туризма на Колыме. Один из самых перспективных проектов, по словам главы региона – зона отдыха на острове Завьялова, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.
Остров Завьялова находится в 58 километрах от Магадана – это почти 40 тысяч гектаров нетронутых человеком леса, скал и каменистых пляжей. Добраться до острова можно на лодке или катере, а также вертолетом. Ученые якутского Института биологических проблем криолитозоны сделали предварительное заключение, что остров пригоден для разведения овцебыков.
На острове планируется создать туристическую базу, построить причал для маломерных судов, проложить маршруты для прогулок. В августе в Якутии будут отловлены 25 овцебыков и после двухнедельного карантина их завезут на остров для нужд охоты и сельского хозяйства. Помимо овцебыков, в перспективном плане завоз 30 особей северного оленя в 2019 году и 25 особей снежного барана в 2020-м.
В течение 3 лет инвестор – учредитель компании «Экспедиция-тур», заместитель председателя Магаданской областной Думы Игорь Донцов намерен вложить в проект около 250 миллионов рублей.
– Магаданская область обладает уникальными природными ресурсами, которые используются не в полном объеме. Мы – редкая территория на планете Земля, где все еще можно прикоснуться к уголку живой природы, где не ступала нога человека. Но прежде чем использовать этот ресурс, нужно хорошо потратиться, вложить средства в инфраструктуру, – отметил Игорь Донцов.
Глава региона Сергей Носов считает, что Магаданская область имеет серьезный потенциал въездного туризма, который пока используется очень слабо.
– Для этого необходимо системное развитие туристической инфраструктуры в нашем регионе. Инвестпроект на острове Завьялова может стать первым шагом по созданию современного туристического комплекса. Мы ведем работу, чтобы включить туристический кластер в территорию опережающего развития «Колыма», которая будет создана в Магаданской области. Это стимулирует инвесторов вкладывать средства в туристическую инфраструктуру: гостиничный бизнес, сферу общественного питания, перевозки, экскурсионные услуги. Это новые рабочие места, новые возможности для развития малого бизнеса. Сам же остров Завьялова имеет все, чтобы стать жемчужиной туристического комплекса Колымы.
Досье "Дальневосточного капитала": Овцебыки – единственный вид крупных травоядных, который полностью приспособлен к обитанию в высоких широтах. Особенно ценен пух овцебыков – он тонкий и мягкий, хорошо красится и не дает усадку. Изделия из него легкие, пушистые и теплые, лучше знаменитой кашемировой пряжи. Американские специалисты изготавливали из него костюмы для астронавтов. Мраморное мясо овцебыков очень вкусное и напоминает свинину.
В Магаданской области планируется создание ТОР «Колыма» в рамках обеспечения опережающего социально-экономического развития Магаданской области за счет создания оптимальных условий для привлечения инвестиций в регион, в первую очередь в приоритетные для развития региона сферы деятельности - добычу полезных ископаемых, энергетику, рыбопереработку и туризм.
I этап создания ТОР «Колыма»:
2018-2022 гг. - этап создания условий для эффективной деятельности резидентов ТОР. На данном этапе наиболее приоритетными для развития будут такие отрасли, как энергетика, туризм и рыбопереработка.
Также планируется реализация небольшого проекта в сфере лесопереработки для удовлетворения локального спроса.
Одним из якорных проектов станет строительство туристической базы на о.Завьялова.
Проект направлен на развитие рыболовно-охотничьего туризма и развитие туристической инфраструктуры. Планируемый срок реализации проекта: 2017-2019 гг.
Срок окупаемости проекта: простой срок окупаемости проекта - 6 лет; дисконтированный срок окупаемости проекта - 10 лет.
Общий предполагаемый объем капитальных вложений в период деятельности инвестора на ТОР «Колыма» - 250-300 млн. рублей.
В 2018 году с учетом переселения на остров овцебыков затраты инвестора составят 28-30 млн. рублей.
Предусмотрено создание 15 рабочих мест (на время проведения строительных работ, 6 рабочих мест - на постоянной основе). Привлечение иностранной рабочей силы не требуется.
По информации региона в течение года была проведена работа по переговорам с министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия), которое имеет опыт по проведению аналогичных работ по переселению и акклиматизации овцебыков на северных территориях. ООО «ЭКСПЕДИЦИЯ-ТУР» в мае 2018 года проведена работа по учету численности бурого медведя на острове.
Геоботаниками института биологических проблем криолитозоны СО РАН Сибирского отделения РАН СНХР (г. Якутск) проведены исследования наличия кормовой базы на о. Завьялова и получено положительное заключение.
В августе 2018 будет произведён отлов 25 особей молодых овцебыков на о.Средний Бегичев (Арктическая зона). После ветеринарной передержки, самолетом АН-26 овцебыков планируется отправить в аэропорт г.Магадана, откуда они вертолетами МИ-8 будут доставлены на о. Завьялова для расселения.
Летом 2019 года планируется привезти на остров до 30 особей северного оленя, а весной 2020 года до 15 особей снежного барана.
Кроме этого, в Бухте Рассвет планируется начать строительство туристического комплекса для проведения рыболовных, охотничьих и туристических туров.
На острове можно реализовать многие виды экологического отдыха - прибрежную рыбалку, сбор грибов, отдых на базе отдыха, поездки на квадроциклах по острову.
На первом этапе планируется строительство 11 домиков для гостей с зоной барбекю вместимостью от 2 до 7 человек. В будущем ООО «ЭКСПЕДИЦИЯ-ТУР» планирует строительство вертолетной площадки для обеспечения наиболее быстрого способа прибытия на базу отдыха.
Минкультуры Магаданской области совместно с Магаданским областным краеведческим музеем планирует разработать экскурсии на остров Завьялова, в рамках которых будет рассказано об истории освоения данной местности.
На острове расположены места обнаружения древних стоянок, относящихся к токаревской (VIII век до н.э. - V век н.э.) и древнекорякской культурам (V-XVII век н.э.). Здесь исследователи обнаружили древние каменные и костяные орудия труда, рыболовецкие приспособления, фрагменты керамики.
Также для многих будет интересен дореволюционный и советский периоды освоения ресурсов острова: в начале 20 века здесь располагалась японская рыбацкая фактория из г.Хаккодате, а также поселение японцев. Затем в 1928 году здесь было организовано зверохозяйство с жилыми домами, складом, ледником и пр. До 1988 года на острове существовали метеостанция и рыбзавод, функционировавший в период лова сельди.
Вместе с тем интерес у туристов вызывает рекреационный потенциал острова Завьялова, который можно реализовать через проведение экологических маршрутов и программ. Туркомпании Колымы (ведущие деятельность в сфере внутреннего въездного туризма) рассматриваются возможность организации на остров Завьялова экологических и научных туров. В связи с этим возникает необходимость в обеспечении острова специализированной инфраструктурой для туристов (морской причал, кемпинги), в прокладывании экологических троп, размещении навигационных туристских знаков.
Экскурсии и турпрограммы на остров Завьялова будут интересны для широкой аудитории совершеннолетних, в особенности для туристов, интересующихся историей и экологией, а также для учащихся высших учебных заведений. Посещение острова можно будет организовывать как в рамках однодневных культурно-познавательных туров, так и в формате многодневных турпрограмм.
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