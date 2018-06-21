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Роман Рудольфа Седова "Золото Розенфельда" вошел в шорт-лист конкурса "Книга года"
Директор издательства «Охотник» Павел Жданов и известный путешественник, писатель, почетный гражданин Магаданской области Рудольф Седов получили приглашение на торжественную церемонию награждения лауреатов конкурса «Книга года», которая состоится 6 сентября 2017 г. в 19:00 и пройдет в музыкальном театре «Геликон-Опера». В шорт-лист Национального конкурса «Книга года» в номинации «Проза года» вошла очередная «новинка» магаданского издательства «Золото Розенфельда»!
Книга вышла в серии «Открывая Северо-Восток». Рудольф Седов написал её как документальный роман, повествующий о первом колымском золотоискателе Юрии Розенфельде. Именно этот самоотверженный энтузиаст-естествоиспытатель, мечтатель-романтик привел за собой первооткрывателей золота нашей территории. Выдающийся геолог Борис Вронский назвал Розенфельда «возвестником золотой Колымы, у которого было много веры и слишком мало фактов».
Судьба Розенфельда – настоящая историческая драма. Герой проложил несколько торговых путей с побережья Охотского моря в глубь материка, но они остались невостребованными. Искал золото в бассейне Колымы, но на обратном пути утратил все образцы, дневники и карты. Пытался привлечь внимание к богатствам Колымы, но не был услышан. По абсурдному обвинению в мистификации золота и утаивании золотых месторождений попал в лагерь, а после освобождения был убит уголовником. Потрачены годы, пройдены тысячи тяжелых северных километров, а результат не достигнут.
Что же делает его героем нашего времени и романа Рудольфа Седова? В первую очередь, завораживающая одержимость, подвижничество, его удивительная интуиция и фанатичная вера в то, что Север – истинная кладовая страны.
«Название книги Рудольфа Седова можно понимать не столько буквально, как метафорически, - поясняет книгоиздатель Павел Жданов, - «золото» Розенфельда – это открытие в себе самом. В принципе, благодаря запискам Розенфельда на Колыму пришли геологи, открывшие богатейшие месторождения золота. Так что книга «Золото Розенфельда» – своеобразный памятник людям, которые осваивали Север».
В начале августа СМИ сообщали, что документальный роман Рудольфа Седова «Золото Розенфельда» вошел в список пяти биографий этого лета по версии Годлитературы.рф. Портал сообщал, что «писатели все охотнее отказываются от вымышленных персонажей, чтобы рассказывать истории реальных людей и превращать их в своих героев». В топ-5 вошли Лев Портной с книгой «Граф Ростопчин. История незаурядного генерал-губернатора Москвы», Артём Ефимов и биография «С чего мы взяли? Три века попыток понять Россию умом», Хайме Манрике «Улица Сервантеса» и Саймон Кричли – «Боуи»
Презентация книги в Магадане состоялась в 15-й день рождения издательства «Охотник». Тогда известный на Севере путешественник, составитель туристических маршрутов, замечательный журналист, автор 20 популярных книг Рудольф Седов признался, что 10 лет собирал материалы, еще 5 лет писал свою книгу, два года ждал её издания, чтобы познакомить современников с одержимым подвижником, интуитивно полагавшим и фанатично верящим, что Северо-Восток – богатейшая кладовая нашей страны. Писатель понимал: основываясь только на записках Розенфельда, скромных документальных свидетельствах архивов, книгу не напишешь. С представлением Розенфельда как авантюриста и шарлатана Рудольф Седов был категорически не согласен, а потому отправился вдвоем с женой по всем колымским маршрутам своего героя. Так родился роман, основанный на реальных фактах и усиленный собственными переживаниями автора. Книга о том, что всякое по-настоящему новое дело немыслимо без упорных энтузиастов.
Рудольф Седов - Заслуженный мастер спорта по туризму и выдающийся путешественник России, мастер спорта международного класса, чемпион всесоюзных соревнований по туризму и многократный призёр чемпионатов СССР по туризму. Не счесть всех его походов на Урал, Тянь-Шань, Алтай, Саяны, по Северо-Востоку и Камчатке. Мастер спорта по туризму международного класса, Рудольф Седов много внимания уделяет возрождению памяти о геологах-первооткрывателях территории. Благодаря ему безымянные вершины на карте территории названы именами Олега Куваева, Юрия Билибина, Анатолия Болдырева, Дмитрия Вознесенского и Бориса Флерова, Дмитрия Казанли и Юрия Трушкова.
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