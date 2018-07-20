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01 Сентября 2017, 14:54 | Регион сегодня

Магаданская область близка к годовому плану добычи золота в 30,9 тонн

Среди проблем, которые старатели назвали губернатору – кадровый вопрос и снижение содержания золота в россыпях, трудности с получением новых лицензий

Владимир Печеный оценил ход промывочного сезона на полигонах старателей. Во время поездки по колымским районам глава региона побывал на полигонах и встретился с руководством предприятий ООО «Чай-Урья золото»,  ООО «Дражник»,  ООО «Статус» и ООО «Кривбасс».

На 282-м полигоне ООО Чай-Урья-золото планирует добыть в 2017 году 800 кг золота.

ООО «Дражник» к 25 августа выполнила годовой план - 1100 кг золота. Губернатор познакомился с работой драги № 179. Всего в артели работают 8 драг. Драги последними завершают промывочный сезон на россыпях – примерно в начале ноября, поэтому за оставшиеся два месяца работы можно ожидать значительного перевыполнения плана.  И «Чай-урья» и «Дражник»  добывают россыпное золото на договорной основе по лицензиям АО «Сусуманзолото».

ООО «Дражник» в 2015 г. добыло 1286,1 кг золота, 2016 – 1401,2 кг золота.  

ООО «Чай-Юрья золото» в прошлые годы добыло: в  2015 г. – 705,6 кг; 2016 – 749,6 кг золота.

ООО «Статус» имеет 16 лицензий на пользование недрами с целью разведки и добычи россыпного золота, из них 15 на территории Ягоднинского городского округа и 1 на территории Хасынского городского округа.  В этом году предприятие уже добыло 613,6 кг россыпного золота.

ООО «Кривбасс» 2016 году добыло 578,5 кг золота, в этом году в планах старателей также добыть не менее 570 кг.

Среди проблем, которые старатели назвали губернатору – кадровый вопрос и снижение содержания золота в россыпях, трудности с получением новых лицензий. Из-за истощения россыпей старатели активно внедряют новые технологии добычи. Так, специалисты «Кривбасса» сами собрали инновационный промывочный прибор, который делает рентабельной отработку бедных россыпей и даже старых отвалов. Что касается кадровой проблемы – как пояснил директор ООО «Чай-Урья-золото» Василий Сердюк, запросы молодых специалистов по заработной плате часто не соответствуют их квалификации.  

По мнению губернатора, золотодобытчики должны сами теснее сотрудничать с системой образования в подготовке нужных им специалистов, предоставлять рабочие места для прохождения производственной практики.  Тогда у них будет шанс подготовить специалистов с достаточным уровнем квалификации.

«Есть уверенность, что Магаданская область выполнит годовой план 30,9 тонн золота, это более чем на три тонны золота больше, чем в прошлом году. Выросла добыча золота в Тенькинском районе – теперь он стал лидирующим в области благодаря разработке рудного месторождения Павлик. С запуском Наталикнского ГОКа в сентябре показатели добычи рудного золота вырастут в разы. Старатели, которые разрабатывают россыпные месторождения также работают успешно, я в этом сам убедился, побывав на нескольких полигонах. Так что сомнений в успешной работе золотободывающей отрасли Колымы ни у кого нет», - отметил Владимир Печеный.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: добыча  Печеный  золото 


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