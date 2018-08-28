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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 10 Сентября, 08:04 |
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ВТБ предоставил финансирование по программе Корпорации МСП группе компаний "Магаданрыба"
Финансирование будет направлено на бункеровку судов, приобретение запасных частей и ремонт траулеров, а также на таможенное оформление судна «Стелла Карина», пишет журнал "Дальневосточный капитал".
Руководитель дирекции по Приморскому краю Максим Костин прокомментировал: «Мы планируем расширение сотрудничества с группой компаний «Магаданрыба», прорабатываем возможность финансирования клиента на приобретение судна. Доля пищевой промышленности в кредитном портфеле ВТБ в Приморье стабильно увеличивается».
Досье "Дальневосточного капитала": ГК «Магаданрыба» - группа рыбопромышленных компаний, основными направлениями деятельности группы являются добыча, обработка и реализация морепродуктов (креветка – 44%, рыба – 48%). «Магаданрыба» является крупнейшей в России и одной из крупнейших компаний в мире по добыче и переработке дикой северной и гребенчатой креветки. Ведет добычу в экологически благоприятных районах промысла дальневосточного бассейна, в Охотском, Японском и Беринговом морях. Поставляет продукцию на внутренний рынок страны, а также на рынки Европы, Японии, Китая.
Досье "Дальневосточного капитала": Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (группа ВТБ) являются ведущей российской финансовой группой, предоставляющей широкий спектр финансово-банковских услуг в России, СНГ, странах Западной Европы, Северной Америки, Азии и Африки. По состоянию на 30 июня 2016 года Группа ВТБ является второй крупнейшей финансовой группой России по активам (12 333,5 млрд рублей) и средствам клиентов (7 859,1 млрд рублей). Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 60,9% голосующих акций. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.vtb.ru
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