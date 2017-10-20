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01 Ноября 2017, 14:22 | Регион сегодня

Гран-при Первого международного фестиваля косторезов удостоен колымский мастер

В Магадане подвели итоги Первого Международного фестиваля косторезного искусства народов мира

Он продолжался в колымской столице пять дней. Все это время в ТЦ «Астра» работала выставка уникальных работ более сотни мастеров резца из Белоруссии, Китая, Финляндии, Украины, Казахстана, Архангельской, Воронежской, Магаданской, Московской, Тюменской областей, Красноярского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Приморья, Камчатки, Чукотки и Якутии. Они представили вниманию посетителей около 1200 уникальных работ, которые относятся к одному из самых древних видов искусства, сообщает РИА «КОЛЫМА-ИНФОРМ».

Признаться, у организаторов выставки было опасение, что из-за непогоды магаданцы в выходные не рискнут выйти из дома, но желающих увидеть прекрасные статуэтки и утилитарные поделки из кости оказалось неожиданно много. Это говорит о том, как много ценителей резьбы по кости проживает в северных широтах. И это не случайно, ведь это традиционный и важный вид народных промыслов коренных народов Севера и Дальнего Востока. А теперь, как стало понятно по географии представленных работ, оно распространяется и на регионы, в которых традиционно нет ни костей моржа, ни останков мамонтов и китов.

Мастера-косторезы берут идеи для своего творчества как из легенд, мифов и преданий, так и из современной жизни, используют они и религиозную тематику. Кроме того, кроме скульптур, которые представляют эстетическую ценность, на выставке были представлены и работы утилитарного назначения: ножи, шахматы, бокалы.

На выставке можно было увидеть также и материалы, из которых художники создают свои произведения: настоящие бивень мамонта, рог лося, череп моржа и шерстистого носорога, рог снежного барана, зуб кашалота, челюсть кита, кость пещерного медведя.

И вот наступил момент подведения итогов. На торжественной церемонии закрытия фестиваля выступили артисты ансамбля песни и танцев народов Севера «Энэр», а также этнографического коллектива «ЯрарТор».

«Это Первый Международный фестиваль особенного древнего искусства, и, думаю, что все, кто успел побывать на этой великолепной уникальной выставке, которая собрала произведения творцов из разных регионов и стран здесь, в одном месте, убедились, что оно приносит колоссальные эмоции. Журналисты пытались меня спросить, что мне больше всего понравилось на ней, - понравилось все! – отметил губернатор региона Владимир Печеный. - Этот опыт стал успешным благодаря инициативе председателя союза художников Магаданской области Константину Кузьминых и самой организации, он также морально поддержан Министерством культуры РФ. Уверен, что в будущем фестиваль станет традиционным и будет собирать все больше участников. В любом случае, он будем поддержан в региональных программах и, надеюсь, войдет в календарь мероприятия Министерства культуры, мы все для этого сделаем».

Он выразил благодарность Фонду социального партнерства Магаданской области, банку АТБ, Союзу художников региона, который использовал средства гранта на проведение этого мероприятия, а также руководству ТЦ «Астра». 

В свою очередь, вдохновитель фестиваля - секретарь Союза художников ДФО и председатель Магаданского регионального отделения Союза художников России Константин Кузьминых поблагодарил главу региона, который помог в прошлом году организовать Всероссийский фестиваль косторезного искусства, а в нынешнем – Международный.

«Это наш Первый международный фестиваль, который проходит в Магадане, мы рады, что сюда приехали наши друзья и коллеги из ближайших стран, - сказал он. - Надеюсь, он будет иметь продолжение, так что второй международный фестиваль не за горами, и мы сразу начнем к нему готовиться».

Наступил момент награждений. Специальные призы уехали в Одессу, в Дудинку, Якутск. Дипломы первой и второй степеней номинации «Дебют» отправились в Якутию и на Чукотку, в номинации «Утилитарные изделия» - в Архангельскую область и Белоруссию, отмечены за новаторство мастера Финляндии и Казахстана, за воплощение духовности в искусстве – косторезы Архангельска и Магадана. Отличились работами в номинации «Лучшее сохранение региональных традиций» художники Красноярского края и Якутии, за техничность исполнения отмечены косторезы Приморья и Колымы, лучшими анималистами признаны скульпторы из Московской области и Магадана. Дипломы первой и второй степени за лучшую скульптурную композицию получили косторезы Салехарда и Якутска.

А гран-при Первого Международного фестиваля косторезного искусства народов мира получил мастер-косторез из с. Гижига Магаданской области Юрий Ханькан.

Кроме того, за большой вклад в развитие культуры, многолетнюю плодотворную деятельность и популяризацию косторезного искусства почетной грамотой министерства культуры РФ и нагрудным знаком награжден художник-косторез, член Союза художников РФ Виктор Вихлянцев.

Добавим, что лучшие произведения участников фестиваля вошли в специальный каталог, который получат все авторы, а также библиотеки и учреждения культуры.

РИА «КОЛЫМА-ИНФОРМ»
Теги: народные промыслы  косторезы  фестиваль 


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