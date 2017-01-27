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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 03 Февраля, 16:46 |
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В Магаданской области золотоизвлекательная фабрика установила рекорд по переработке руды
В 2016 году предприятие «Серебро Магадана» произвело 1,6 тонны золота и 790 тонн серебра.
Добыча руды на Дукате в 2016 осталась на уровне прошлого года и составила 1,66 млн тонн. Лунное и Арылах продемонстрировали рост - добыча руды выросла на 8 % (по сравнению с 2015 годом), его горняки добыли 435 тыс. тонн. В 2016 году парк компании пополнили 22 единицы современного горно-шахтного оборудования стоимостью более 700 млн. руб. Это техника отвечает мировым стандартам производительности и безопасной работы.
Омсукчанская золотоизвлекательная фабрика в 2016 году поставила новый рекорд производительности, переработав 1,9 млн. тонн руды. Показатели извлечения серебра и золота оставались стабильно высокими (85,4% и 86,2% соответственно) благодаря отлаженной системе контроля за качеством руды.
В 2015 году «Полиметалл» подписал соглашение с Правительством Магаданской области о приоритетном трудоустройстве колымчан, в первую очередь, выпускников местных ВУЗов. На сегодня доля местных жителей среди сотрудников предприятий компании в Магаданской области в среднем составляет 56%. На «Серебре Магадана» — из 1898 сотрудников более 45% жители Магаданской области.
Губернатор Владимир Печеный побывал на руднике «Дукат» и Омсукчанской золотоизвлекательной фабрике, где познакомился с производственным процессом и провел встречи с работниками предприятия.
«Я за Омсукчанской фабрикой наблюдаю давно, и могу сказать, что она все время находится в состоянии модернизации. Появляется новое оборудование более производительное, более технологичное. Естественно, что со временем содержание драгоценных металлов в руде становится меньше, а результата нужно добиваться того же. Поэтому, без применения новых технологий это невозможно. На Омсукчанской ЗИФ это дает результаты», - отметил губернатор.
Владимир Печеный добавил, что выравнивание энерготарифов до среднероссийского уровня для промышленных потребителей Дальнего Востока улучшит экономическое положение, в том числе, и горных предприятий.
«Снижение цены на электроэнергию позволит существенно сократить издержки, снизить себестоимость продукции и направить высвободившиеся средства на развитие производства», - подчеркнул губернатор.
Поручение о выравнивании энерготарифов в дальневосточных регионах до среднероссийского уровня было дано Президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 2015 года.
Закон о выравнивании энерготарифов был принят в декабре и вступил в силу с 1 января 2017 года. В настоящее время Правительство РФ готовит подзаконный акт, который установит точный размер тарифа. По заявлению вице-примера Правительства РФ, полномочного представителя Президента в ДФО Юрия Трутнева, выравнивание энерготарифов до среднероссийского уровня будет проведено в течение трёх месяцев. При этом, предприятиям и организациям будет сделан перерасчет таким образом, чтобы они уже с начала года воспользовались льготами, предоставленными законом.
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