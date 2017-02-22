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03 Марта 2017, 17:35 | Регион сегодня

Подведены итоги социально-экономического развития Колымы в 2016 году

В культурно-спортивном комплексе "Колымский", где собрались главы муниципальных образований региона, представители ведущих горно и рыбодобывающих предприятий, предприниматели и руководители различных организаций, стартовал форум "Стратегия: стабильность и развитие" по итогам социально-экономического развития Магаданской области за 2016 год, задачах на 2017 год".

Его открыл губернатор региона Владимир Печеный.

В своем обращение глава территории отметил, что инвестиционная политика Магаданской области в 2017 году ориентирована на рост инновационной экономики, повышение уровня и качества жизни северян, улучшение делового климата через создание дополнительных условий для успешного ведения бизнеса и обеспечения безопасности Колымы.

«Дополнение Перечня инвестиционных проектов, планируемых к реализации в ДФО, колымским проектом «Строительство горнодобывающего предприятия на базе Наталкинского золоторудного месторождения» стало значимым событием 2016 года. Инициатор - АО «РиМ» - привлек в регион около 10 млрд. рублей федеральных ассигнований на создание энергетической инфраструктуры для разработки Яно-Колымской золоторудной провинции. Причем¸ около 5 млрд. рублей использованы в прошлом году», - сказал Владимир Печеный.  

Глава территории добавил, что в минувшем году в Магадане ввели в эксплуатацию инновационный бизнес-инкубатор. Определены первые резиденты. Прием заявок и оформление необходимых документов потенциальных субъектов малого предпринимательства продолжается.

«Бизнес-инкубатор готов поддержать яркие стартапы в любых отраслях, обеспечить доступ к ресурсам, оказать помощь экспертов в оценке идей и проектов, предоставить аренду офиса на льготных условиях. На его базе планируется проведение образовательных семинаров, тренингов, мастер-классов и бизнес-фестивалей. В 2017 году состоится V научно-практическая конференция «Проблемы формирования инновационной экономики региона» - отметил губернатор.

На форуме «Стратегия: стабильность и развитие» по итогам социально-экономического развития Магаданской области за 2016 год, задачах на 2017 год» Владимир Печеный подписал несколько инвестиционных соглашений, напомнив, что эта традиция укоренилась с 2008 года. С этого периода по 2016 год в рамках реализации этих соглашений в экономику области поступило более 73 миллиардов рублей.

Одним из первых подпись под документом о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта «Освоение золотосодержащих месторождений на территории Ягоднинского городского округа» поставил генеральный  директор ООО «Статус»  Виталий Терновский.

Это предприятие является одним из крупнейших в этом округе. За 2015-2016 гг. инвестировано в развитие производственных мощностей 470 млн. рублей, добыто более 2,6 тонн драгоценного металла, переработано 23 млн. м³ горной массы, произведены перечисления по налогу на добычу полезных ископаемых в размере 390 млн. рублей. Средняя численность работников составила 361 человек.

По информации Виталия Терновского, в 2017 году предприятие планирует добыть более 1,3 т золота, удвоить производственную мощность эксплуатационной геологоразведки; инвестировать в парк горной техники 240 млн. руб.

Еще одно соглашение о взаимодействии при реализации инвестиционного проекта «Освоение Бурхалинского рудного поля» глава территории подписал с генеральным  директоромм ООО «Горнопромышленная компания «Южная» Алексеем Крышиным.

ООО «Горнопромышленная компания «Южная» основано в начале 2011 года. 22 июля 2011 года предприятие получило лицензию на геологическое изучение, разведку и добычу коренного золота на месторождении Юго-восточной части Бурхалинского рудного поля. Был подготовлен и одобрен проект на проведения поисково-оценочных работ, разработана и согласована вся разрешительная документация, оформлены горные и земельные отводы. Предприятием проведены поверхностные горные выработки в объеме 22 700 куб. метров, подготовлены буровые площадки и подъездные пути, выполнено бурение колонковых скважин в объеме 14 233 погонных метров. Прогнозная оценка по 9 перспективным участкам составляет 268,6 тонн золота.

С ООО «Магаданская рыбная компания 3» также подписано соглашение о взаимодействии. Предприятие реализует инвестпроект «Строительство и эксплуатация рыбоперерабатывающего комплекса площадью 0,95 га в г.Магадане, в районе ул.Рыбозаводская».  Основной вид деятельности -  добыча и переработка морепродуктов. Предприятие имеет два рыбопромысловых участка с перерабатывающими цехами: бухта Бабушкина и бухта Сиглан, где ведется добыча и переработка рыб лососевых пород.

Начиная с 2013 года, компания стабильно наращивает свой потенциал: закупает новое оборудование и технику, принимает участие в социальных проектах. Для быстрой и качественной доставки продукции с отдаленных участков приобретено судно, на котором установлено холодильное оборудование. В 2016-ом году приобретена линия первичной обработки рыб лососевых пород, начато строительство промышленного холодильника, на который уже куплено новое холодильное оборудование. В 2017-ом году дополнительно приобретен холодильный комплекс на 1,5 тысячи тонн хранения.

Инвестиционные соглашения были подписаны не только с ведущими предприятиями золотодобычи и рыбодобычи, но и фермерами, поставщиками металлоизделий, автомобильных комплектующих.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: итоги  Колыма 


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