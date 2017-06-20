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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 20 Июля, 12:06 |
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На Колыме участников "Старательского фарта" ожидает призовой фонд в 2,5 млн рублей
Об этом "Дальневосточному капиталу" рассказал губернатор Магаданской области области Владимир Печеный.
По его словам, конкурсное жюри допустило к турниру 80 участников. Всего на участие поступило 146 заявок из шести регионов России. Кроме колымчан, попытать удачу в соревнованиях по промывке золота решили жители Хабаровского края, Якутии, Белгородской области, Нижнего Новгорода, Москвы, Красноярска.
«Старательский фарт стал настоящей визитной карточкой Магаданской области. Об этих соревнованиях наслышаны многие в России. В этом году был серьезно увеличен призовой фонд, что повысит накал страстей. Надеюсь, что фестиваль пройдет как всегда ярко, азартно и успешно», - подчеркнул Владимир Печеный.
Призовой фонд турнира составляет 2,5 млн руб. Премия за первое место - 1 млн руб. За второе - 600 тыс. руб., за третье - 400 тыс. руб., за четвертое – 200 тыс. руб. и за пятое – 150 тыс. руб.
Состязания «Старательский фарт» пройдут 8 июля на мини-полигоне в зоне отдыха «Горняк». «Золотой фестиваль» проводится в Магаданской области для повышения интереса к золотодобывающей отрасли территории, развития въездного туризма, поддержки проекта федерального закона, по снятию запрета на частную добычу россыпного золота гражданами России.
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