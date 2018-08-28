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04 Февраля 2013, 21:06 | Регион сегодня

Николай Дудов: Я удовлетворен своей работой на протяжении 10 лет

Экс-губернатор Магаданской области подвел краткие итоги своей деятельности на брифинге для СМИ.

Николай Дудов и и. о. губернатора Магаданской области Владимир Печеный дали совместный брифинг для региональных средств массовой информации.

«Я покидаю пост со спокойными чувствами, удовлетворен своей работой на протяжении 10 лет. Без сомнения, не всё удалось сделать, что задумывалось, по разным причинам. Причины были и объективные, и субъективные, в зависимости от обстановки, которая складывалась в эти годы в стране и нашей Магаданской области. Но желание работать честно и с полной отдачей открыто демонстрировалось», - отметил Николай Дудов.

По его мнению, успехи, которые достигнуты в Магаданской области в последние годы, дают понять, что Колыма движется в правильном направлении, а потенциал региона, будет направлен на его развитие в интересах граждан.

«Сегодня происходит ротация руководителей субъектов РФ и других органов исполнительной власти. На мой взгляд, это правильное направление в кадровой политике. С одной стороны, это позволяет гражданам, которые являются самым чутким барометром ситуации на территории, оценивать происходящее и отмечать не только позитив, но и обращать внимание на недоработки. Когда приходит новый руководитель и формирует новую команду, у людей появляется ожидание перемен к лучшему.

С другой стороны, приход нового руководителя и новой команды дает ему возможность по иному взглянуть на имеющиеся в регионе проблемы, найти собственное понимание того, каким образом можно их решить, добиться позитивных изменений в жизни людей. Поэтому я уверен, что у нашей области хорошее будущее. Команда во главе с опытным руководителем, которого все знают на территории, способна будет улучшать ситуацию», - подчеркнул Николай Дудов.

Экс-губернатор поблагодарил всех тех, с кем ему пришлось совместно работать в Магаданской области, сообщает портал администрации Магаданской области.

«Хочу сказать спасибо руководителям органов власти и хозяйствующих субъектов, депутатам регионального и муниципального уровня. Хотел бы также поблагодарить всех жителей территории, за понимание, терпение, за то, что все мы стремились действовать только на благо нашей Колымы. Уверен, лучшие годы Магаданской области еще впереди», - заключил Николай Дудов.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: Колыма  Николай Дудов  отставка 


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