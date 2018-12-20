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Понедельник| 04 Февраля, 18:37 |
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Магаданское издательство "Охотник" завершает работу над "Исчезающим прошлым"
Проект, был задуман автором, журналистом, фотографом и издателем Павлом Ждановым как книга фотографий о сегодняшнем состоянии бывших рудников, приисков, лагерей и населенных пунктов треста «Дальстрой». В этом проекте слились воедино литература, география и фотографияя. Павел Жданов рассказал о работе над изданием, экспедициях и как можно поддержать проект уже сейчас.
– У меня сложилось впечатление, что книга «Исчезающее прошлое» подготовлена вами быстро. Я слежу за вашей работой, и недавно у вас вышли «Исповедь фотолюбителя» Федора Редлиха, альбомы «Колыма, здравствуй!», «Страницы истории» к юбилею Сусуманского района, альбом о чукотском национальном ансамбле «Эргырон», две книги стихов, иллюстрированные интересными художниками, книга о ледоколе Челюскин…
– На самом деле книга делалась не один год. Не от того, что фотографии собирались в десятках экспедиций. Кстати, самые ранние фотографии, опубликованные в альбоме, относятся к 1991 году.
Некоторые, к сожалению, думают, что достаточно сделать набор «жареных фотографий», и книга готова. Это заблуждение.
Главное – мысль. А мысль о том, какой должна быть книга, довольно долго вынашивается. Три основных кита, на которых стоит «Исчезающее прошлое», – это литература, фотография и география. Порядок можно менять, любая из составляющих равноценна. В «Прошлом...» использованы отрывки из книг воспоминаний бывших заключенных, отбывавших свои сроки на Колыме и написавших рассказы, повести об этом. Хотелось, чтобы читатель «Прошлого...», а она рассчитана на людей, достаточно много знающего о времени работы на Колыме треста «Дальстрой», прочитавших произведения Зинаиды Гинзбург, Варлама Шаламова, Александра Солженицына, увидел, где происходили события того времени.
– Но вы сказали: Гинзбург, Шаламов, если не считать эпиграфа из Шаламова, то этих авторов нет в «Прошлом...», почему?
– Верно. Но они очень известны, их читают, переводят, ставят на сцене, их хорошо знают во всем мире. Именно поэтому и не привожу их текстов. А вот рассказы талантливого физика Георгия Демидова, оставившего потрясающие воспоминания о своем пребывании в лагерях на Балаганном, на Бутугычаге мало кто читал. Это же можно сказать и об очень известной, в Европе, по крайней мере, книге Петера Деманта «Зекамерон ХХ века». В России, да и в Магадане, немного людей, прочитавших его саркастические воспоминания о времени, когда он сидел и работал на прииске-лагере «Новый пионер» на Теньке, а после на руднике «Днепровском», который находился на территории нынешнего Хасынского района. К слову, Петер Демант – основатель альпинистской школы на Колыме. В Европе его больше знают под псевдонимом Вернон Кресс.
Кроме Деманта, Демидова в книге есть и воспоминания Бориса Лесняка, Анатолия Жигулина, Семена Виленского, менее известных Георгия Вагнера, Валерия Ладейщикова, вышедших у нас в издательстве книг Дмитрия Березского, Виктора Володина. К сожалению, не стоит ничего из Георгия Жженова, ни с того периода, когда он отбывал свой срок на территории нынешнего Ягоднинского района, ни тогда, когда сидел на Теньке. Но это только по той причине, что ничего не сохранилось от лагерного пункта на Глухаре, это район хвостохранилища экспериментальной обогатительной фабрики рудника имени Матросова, ни возле Ларюковой, помните его «Саночки»? Именно поэтому не привели цитат из Георгия Демидова о Балаганном, в рассказах он называет этот лагерный пункт Галаганным. Хотя, я не прав, есть отрывок из его «Дубаря»… Но в нашей книге тема этого рассказа чрезвычайно важна.
Одна из наших задач – заинтересовать, побудить людей, взявших в руки нашу книгу, прочитать произведения этих авторов. Поэтому географическая привязка очень важна. Читатель должен увидеть, где происходили события. Визуализация где-то разрушает созданное воображением, но реальность порой еще жестче, если добавить географическую отдаленность от Большой земли этой части России. Ведь когда ты находишься где-нибудь на Хеникандже, Урчане, в сотне километров от ближайшего населенного пункта, то просто ужас охватывает от той безысходности, неопределенности и безвыходности, в прямом смысле, судьбы этих людей.
– Многие в подобных книгах специально используют черно-белые фотографии. У вас все в цвете…
– Зачем сгущать краски? Цветная реальность ужаснее. В какой-то момент человек, вероятно, и цвет перестает видеть. Как в какой-то момент перестает воспринимать красоту окружающего мира заключенный лагеря «Мальдяк» искусствовед Георгий Вагнер в книге воспоминаний «Из глубины взываю». В «Исчезающем прошлом» контраст между миром, изображенном в отрывках произведений, и миром на цветных фотографиях сильнее черно-белых фотографий. Внимательный читатель увидит контраст и в цитатах. Энергичные реляции из журнала «Колыма» помощника Эдуарда Берзина Льва Эпштейна (он впоследствии погиб в магаданской тюрьме) тоже важны. Мир того времени весь состоял из контрастов, порой совершенно жутких. Приведенные тексты достаточно иллюстрируют это. Отрывок из Петра Деманта о Никишове – лишнее подтверждение какого-то жуткого кафканкианского мира. Как можно в этой фантасмагории понять: где добро и зло, что есть добро и что зло?
А если говорить о некой красоте, то хочу привести слова своего друга профессора Виталия Пинковского, который, глядя на фотографии с пейзажами приисков и рудников, сказал, что складывается впечатление, что деятели «Дальстроя» специально выбирали самые живописные места для своих лагерей.
– В «Исчезающем прошлом» очень много зимних пейзажей. Почему?
– Во-первых, в рассказах действие часто происходит зимой.
Во-вторых, существует большое количество снимков, сделанных разными фотографами летом во многих лагерях. Да и путешественники российские и зарубежные в описанных местах обычно бывают летом. Поздней осенью или зимой на Бутугычаге и Днепровском бывают единицы. А зимой все воспринимается иначе. Мне вообще трудно представить, какой волей должны были обладать люди, выжившие в ту эпоху. Сегодня, во время наших экспедиций, мы отлично экипированы – обувь, куртки, спальные мешки, у нас есть связь, продукты. А представьте, как чувствовали себя люди в той одежде, с металлическим ломом в руках на сорокаградусном морозе с ветром… Непостижимое что-то. Именно поэтому и зима – один из важных участников книги.
– Что заставило приступить к проекту?
– Что стало отправной точкой начала работы, трудно сказать. Вероятно, знание литературных источников достигло критической массы, которая позволила собрать воедино материал в эту книгу. Может быть, фотоматериал стал достаточным, чтобы проиллюстрировать тексты. А может быть, все сошлось в нужный момент в нужном месте, в данном случае в моей голове. Но хотя я и являюсь автором книги, это проект коллективный.
– Вы имеете ввиду авторов книг?
– Они, безусловно, соучастники. Соучастник – странное слово в данном контексте. Но я говорю о великолепной работе Андрея Осипова, он придумал просто невероятно точную обложку книги. Попадание в цель невероятное. Но он сам побывал во многих местах. Ему не нужно было в «тему» вникать. Настоящая, очень профессиональная работа.
Огромное спасибо за поддержку и предисловие историку Анатолию Широкову, он как краевед, Инна Грибанова – наши постоянные консультанты. Инна Васильевна для нас своеобразный талисман.
В выходных данных книги довольно большой список людей, которым мы говорим «спасибо». Много среди них водителей. Разве они не соавторы книги? Без них она была бы совершенно иной. Партнеров, финансово поддержавшим проект, мы еще отблагодарим, когда книга выйдет в свет. И в начале июня на фестивале на Красной площади и во время презентации в Музее истории ГУЛАГа, на ярмарке в Петербурге
– Книга на двух языках. Кто переводил на английский?
– Целый коллектив! Студентки филологического факультета СВГУ, Андрей Осипов. Редактировал почетный профессор нашего университета наш старый друг Лэрри Рокхилл. Литературную же часть, стихи блестяще перевел профессор Миннесотского университета Анатолий Либерман. Он – один из крупнейших филологов современности, переводчик на английский Тютчева, Лермонтова, русских поэтов серебряного века.
Так что, сами видите, это проект коллективный.
– Ваш проект осуществляется совместно с музеем истории ГУЛАГа и фондом «Память» сознательно?
– Конечно. С директором музея Романом Романовым мы уже несколько лет сотрудничаем. Были вместе в 2017 году в экспедиции на Бутугычаге. В декабре прошлого года на Гоголевском бульваре работала фотовыставка «Здесь это было». Она была посвящена открытию постоянной экспозиции в музее и 100-летию Александра Солженицына. Романов попросил у меня больше 20 фотографий для выставки на Гоголевском бульваре. Может, кто не знает, но в свое время на Гоголевском было представительство Дальстроя в Москве. Коллектив музея истории ГУЛАГа – это великолепная команда. Настоящие единомышленники. Для нашего издательства совместная работа – большая честь.
– Вы вышли на сайт «Планеты», чтобы собрать недостающую сумму денег, почему?
– Проект стоит немалых денег. Но важно и то, что благодаря «Планете» каждый человек может внести свой вклад в настоящее дело – в сохранение истории страны, ее самых драматических страниц. С каждым годом следов этого прошлого становится все меньше. Старые лагерные пункты зарастают, разрушаются, ветшают, просто гниют. «Исчезающее прошлое» – это попытка зафиксировать состояние. Привлечь к проблеме внимание. Призвать к действию.
Чем больше будет участников, тем лучше. Ведь каждый сможет сказать: «Эта книга появилась на свет и благодаря мне».
Поддержать проект можно по ссылке
Арсений Гарипов.
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