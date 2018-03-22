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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 04 Апреля, 16:32 |
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В Магаданской области меры господдержки получит тепличный комплекс "Агро Инвест"
Из 30 проектов, представленных к отбору, одобрены 24. Объем инвестиций по ним составит более 153 млрд рублей. Планируется, что в рамках этих проектов на Дальнем Востоке будут созданы 5597 новых рабочих мест, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.
В Магаданской области меры господдержки получит тепличный комплекс «Агро Инвест». По планам производительность составит 3,25 тыс. тонн овощей и зеленных агрокультур в год. Проект может стать крупнейшим в условиях Крайнего Севера.
Отметим, что новые механизмы развития Дальневосточного федерального округа позволили создать в макрорегионе более ста новых предприятий. Кроме того, в 2017 году на Дальнем Востоке России зафиксирован беспрецедентный рост объема инвестиций в основной капитал.
«Дальний Восток является лидером по итогам 2017 года по росту прямых инвестиций в экономику округа. Макрорегион в целом показал рост инвестиций более чем на семнадцать процентов по итогам 2017 года, что составило 117,1 процента, когда в среднем по России этот показатель составил 104,4 процента», – заявил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
Он также подчеркнул, что из 17 процентов роста более половины составили инвестиции резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, в том числе и иностранные. При этом 26 процентов всех иностранных инвестиций, пришедших в Россию, направлено в дальневосточный регион.
Наибольшее количество проектов, которые планируется включить в госпрограмму «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», будут реализованы в Приморском крае.
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