|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 15 Декабря, 01:54 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
ВТБ выдаст карты пенсионерам Колымы
В соответствии с документом жители области смогут получать пенсии и другие денежные выплаты, производимые Пенсионным фондом РФ, на карту ВТБ. Для этого нужно обратиться в отделение ПФР с соответствующим заявлением.
В качестве карты для перечисления пенсии ВТБ предлагает «Мультикарту», которая позволяет бесплатно снимать денежные средства в банкоматах любых банков, получать процент на остаток по счету, а также бонусы по одной из 5 программ.
Кроме того, при использовании опции «Сбережения» владелец пенсионной «Мультикарты» сможет увеличить доход по накопительному счету до 10% годовых. Обслуживание по данной карте бесплатное, так же бесплатно предоставляется ВТБ-Онлайн и sms – информирование.
Важно отметить, что в соответствии с действующим законодательством, гражданин, имея право выбора, сам определяет, каким образом будет осуществляться доставка пенсий и других видов выплат: через отделения почтовой связи, службы доставки либо на счет по вкладу или счет банковской карты кредитной организации. Доставка пенсий может осуществляться только через те учреждения и организации, с которыми Пенсионный фонд России заключил соответствующие договоры и соглашения.
За более подробной информацией жители Магадана могут обратиться в офисы ВТБ по адресам: пр-т Карла Маркса 33/15 или пр-т Ленина 30б.
- Магадан зовет на дальневосточный Майнекс
- История колымского ГУЛАГа "вышла" на улицы Москвы
- Экстремальный подарок с высоты в 1,3 км сделали региону парашютисты Колымы
- Никита Высоцкий проголосовал за отца в Магадане
- Косторезное искусство Колымы представят на крупнейшей выставке народных промыслов
- Магаданскую делегацию на Дни Дальнего Востока в Москве сократили за счет робота
- Пожаловаться на сосульки колымчане могут через интернет-приёмную
- Колыма идет на рекорд по добыче золота за последние 10 лет
- На Колыме стартует первый смотр-конкурс "Магаданское качество"
- Колымчане готовятся встретить корякский Новый год "Туйгивин"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.