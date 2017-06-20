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Четверг| 20 Июля, 12:07 |
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За ходом соревнований "Старательский фарт" на Колыме можно будет следить в режиме онлайн
В зоне отдыха «Горняк» губернатор Владимир Печеный провел выездное заседание рабочей группы по подготовке и проведению «Золотого фестиваля» и соревнований «Старательский фарт». В его работе приняли участие представители Ассоциации недропользователей Колымы, заместители председателя Правительства области Андрей Белозерцев и Игорь Озимок, министры регионального правительства - природных ресурсов и экологии Владимир Митькин, культуры и туризма Людмила Горлачева, сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Сергей Висящев, представители мэрии, СМИ.
«Старательский фарт - наша визитная карточка. Об этих соревнованиях наслышаны многие в России. В этом году был серьезно увеличен призовой фонд, что повысит накал страстей. Наша задача, чтобы фестиваль прошел на хорошем организационном уровне», - сказал Владимир Печеный.
Целью заседания стало окончательно, «на местности», определить расположение площадки для проведения соревнований, зон выставок техники, сувенирной продукции, старательского лагеря с полевой кухней, экрана для прямой трансляции и подиума для выступлений, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.
Золотоносный грунт для проведения соревнований и оборудование для ручной промывки будут представлены ООО «Полевая». По словам нового руководителя артели «Полевая» Олега Прозорова, для соблюдения равноправия каждому участнику соревнований будет выделено равное количество грунта и победит тот, кто более качественно будет вести промывку.
За ходом соревнований в режиме онлайн можно будет следить на портале Правительства Магаданской области и на канале «Колыма-Плюс» в сети Youtube, а на телеканале «Колыма-Плюс» («Домашний») будет идти прямая телетрансляция соревнований.
В этом году список участников состоит из 80 человек, причем рекордом можно считать количество приезжих претендентов на победу. Их 17 человек из 8 регионов - Московской, Нижегородской, Иркутской и Белгородской областей, Красноярского края, Хабаровского края, Республики Саха (Якутия) и Адыгеи (г. Майкоп). В прежние годы их число не превышало 5. По мнению министра природных ресурсов и экологии региона Владимира Митькина, причина такого интереса - трансляция соревнований в сети Интернет в прошлом году.
По итогам совещания было решено, что уже 6 июля начнет монтаж всех намеченных конструкций, обустройство территории, прокладка линий связи. За день до соревнований будет завезен грунт и установлен экран для трансляции.
Единственный вопрос, который остался открытым – это непредсказуемая погода. Но глава территории уверил, что погода будет хорошей.
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