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Экстремальный подарок с высоты в 1,3 км сделали региону парашютисты Колымы
Спортсмены-парашютисты колымского клуба ДОСААФ в честь 65-й годовщины Магаданской области подарили ей экстремальный зимний прыжок с высоты в 1,3 км. Десять человек под разноцветными куполами приземлились на снег «горохового поля» недалеко от Магадана, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.
Самолет со спортсменами вылетел из аэропорта на 13-м километре. На месте он был уже спустя 15 минут. Сделав над полем два круга и выкинув маяк, который показывал силу и направление ветра, на борту открылась дверь, и парашютисты один за одним стали выпрыгивать в пустоту морозного колымского неба.
Парашютисты несли на себе флаги России и ДОСААФ, дымовые шашки. А на земле летающих магаданцев ждал горячий чай.
Как рассказала начальник поисково-спасательной парашютной десантной службы Магаданского спортклуба ДОСААФ России Татьяна Герасимова, прыжок стал возможен благодаря победе в областном конкурсе проектов некоммерческих организаций.
- Мы выиграли субсидию областного правительства на весьма символическую сумму в 65 тысяч рублей. Наш проект называется «Воздушные ворота Колымы» и он посвящен не только юбилею Магаданской области, но и развитию авиации территории. Также мы планируем провести несколько тематических уроков для школьников, - рассказала единственная женщина, подарившая в этот день региону парашютный прыжок.
Отметим, спортсмены впервые провели подобные показательные прыжки в честь Дня рождения Магаданской области. Сегодня в клубе ДОСААФ парашютным спортом занимаются около 50 человек и половина из них – представительницы прекрасного пола. Многие уже совершили свыше полутора тысяч прыжков.
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