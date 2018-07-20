|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 27 Июля, 05:51 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Магаданской области разрабатывают меры по борьбе с незаконным оборотом драгоценных металлов
Межрегиональное совещание, организованное Управлением ФСБ России по Магаданской области, прошло в Сусумане. В совещании приняли участие представители центрального аппарата ФСБ России, территориальных управлений ФСБ и МВД по Магаданской области.
На совещании шла речь об угрозах безопасности экономики Магаданской области, исходящих от организованных преступных групп, специализирующихся на организации каналов незаконной скупки и вывоза драгоценных металлов. Участники совещания предложили и рассмотрели меры по противодействию возможному финансированию незаконных вооруженных формирований из средств, получаемых от незаконного оборота промышленного золота.
Были подняты также вопросы о внесении поправок в законодательство, разрешающих вольный принос - легализацию добычи драгметалла отдельными физическими лицами – индивидуальными предпринимателями. Это потребует, в свою очередь, усиления контроля со стороны правоохранительных органов.
Губернатор Магаданской области Николай Дудов в своем выступлении подчеркнул важность эффективного взаимодействия всех структур государственной власти в условиях дальнейшей либерализации законодательства о драгметаллах в целях обеспечения экономической безопасности региона и страны.
Итогом совещания стали конкретные предложения по улучшению взаимодействия заинтересованных структур в сфере борьбы с незаконным оборотом драгоценных металлов и финансированием НВФ. Совместно с начальником управления МВД по Магаданской области Александром Суровцевым участники совещания проработали меры по пресечению вывоза драгметалла из Магаданской области через территорию Якутии.
Пресс-служба администрации Магаданской области.
- "МАЙНЕКС ДВ - 2018" собрал в Магадане около 300 российский и иностранных специалистов
- Магадан и Камчатку свяжет регулярный рейс
- IV Золотой фестиваль Колымы откроется в бухте Гертнера через две недели
- За ходом "Золотого фестиваля" на Колыме можно будет следить в прямом эфире
- Дальневосточный гектар онлайн первым получил житель Колымы
- Назначен врио губернатора Магаданской области
- На Колыме открыли новый рейс Москва-Магадан на лайнере Боинг-777
- На Колыме идет реконструкция пятого причала магаданского морского торгового порта
- Японцы заинтересованы в реализации проекта по производству сжиженного водорода на Колыме
- В Магадане принимают заявки от будущих участников состязаний по промывке золота "Старательский фарт"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.