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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На Колыме "Полиметалл" возобновил обогащение кучным выщелачиванием
Выполнен капитальный ремонт оборудования, узлов и сочленений. Систему трубопроводов сначала разогрели паром. 27 мая запустили фабрику на воде – без добавления реагентов. Успешный прогон в течение пяти дней позволил начать химическую реакцию.
Технология кучного выщелачивания получает широкое распространение в последние десять лет. Метод применяется в США, Чили, Канаде и других странах. Имеет ряд преимуществ: быстрая окупаемость, простота конструкций, низкие энерго- и водозатраты, экологичность и другие. Проект ГОКа «Кубака» - это самый северный подобный проект КВ.
За пару дней реагенты постепенно вытеснят воду. Обогатители каждую смену будут брать пробы раствора и в конце мая планируют получить первый насыщенный золотом и серебром уголь. Продукт отправят для дальнейшей переработки на ЗИФ «Кубака». Первый металл получат в июле этого года.
«Кучное выщелачивание позволяет вовлекать в эксплуатацию нетрадиционное сырье — бедные и забалансовые руды, - говорит Валерий Замниборщ, начальник фабрики КВ. - Часовая плановая производительность фабрики 560 м3/час, что в дальнейшем может позволить одновременно эксплуатировать несколько штабелей. План участка кучного выщелачивания в этом году – 125 кг золота и 400 кг серебра».
Краткосрочная перспектива работы фабрики КВ три года, дальнесрочная до 2024 года. Многое зависит от цены на золото на мировом рынке.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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