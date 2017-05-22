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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Колыма может стать центром по продаже золотых самородков в России
Об этом заявил губернатор Владимир Печеный на брифинге для региональных СМИ. Он подчеркнул, что сегодня задача, которая стоит перед колымским правительством, это максимально способствовать улучшению нормативной базы федерального законодательства в сфере добычи драгоценных металлов. Создание биржи самородков – один из элементов этих изменений.
«Мы стремимся изменить законодательство таким образом, чтобы облегчить недропользователям доступ к природным ресурсам без лишней бумажной волокиты. Я являюсь членом рабочей группы госсовета, которая работает в этом направлении. На Восточном экономическом форуме я представлю соответствующие предложения. Сегодня Магаданская область является лидером по добыче россыпного золота. А создание биржи даст региону возможность торговать самородками для нужд, той же ювелирной отрасли. Но этот процесс требует совершенствования федерального законодательства. Мы продолжим работу в этом направлении. По этому вопросу мы тесно сотрудничаем с Фондом развития Дальнего Востока. Полагаю, что уже в следующем году мы сможем начать реализацию этого проекта», - сказал Владимир Печеный.
Также губернатор отметил, что в этом году на рассмотрение Государственной Думы будет вынесен окончательный проект поправок в закон «О недрах», разрешающий вольный принос золота.
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