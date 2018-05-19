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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 25 Июня, 07:28 |
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Новыми участниками Особой экономической зоны в Магаданской области стали промышленные предприятия
«Я договорился с представителями соответствующего департамента Министерства, чтобы эти заявки рассматривались гораздо быстрее, чем в ведомстве собирались это делать. Так что первые из них в течение двух недель практически одобрены, и у нас появились три новых участника – это прежде всего производственники, недропользователи. В рамках нового законодательства о Магаданской ОЭЗ они получают дополнительные льготы: в частности, освобождаются от уплаты налога на добычу полезных ископаемых, в части поступающей в федеральный бюджет, им устанавливается нулевая ставка на прибыль, и в отношении этих предприятий, как и раньше, действует режим свободной таможенной зоны".
Он добавил, что для недропользователей которые приобретают технику за рубежом, имеет большое значение освобождения от уплаты таможенных сборов.
«Первые три участника Магаданской ОЭЗ у нас есть, и еще на очереди пять претендентов, которые подготовили такие заявки. Думаю, в дальнейшем мы будем адресно работать с нашими недропользователями, чтобы дать им возможность получить льготы, которые сегодня предоставляет режим ОЭЗ. Я имею в виду освобождение от уплаты налога на добычу полезных ископаемых. Это значительно снизит издержки наших промышленных предприятий, тем более что недропользователи в этом году взяли справки на добычу 27,5 тонн золота, то есть на 2,5 тонны больше, чем в прошлом. Мы наблюдаем очевидный прирост добычи драгметалла, в том числе на фоне использования новых инструментов ОЭЗ»- пояснил руководитель Магаданской области.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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