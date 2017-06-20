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05 Июля 2017, 17:25 | Регион сегодня

В Магадане на "Майнекс-2017" собрались компании мирового уровня

На открывшейся в Магадане конференции "Майнекс – 2017", одной из точек притяжения для участников и гостей форума стала выставка компаний, чья деятельность связана с горнодобывающей промышленностью.

Стенды для презентаций были расположены на первом и втором этажах МЦК. Украшением выставки стала историческая экспозиция фотоснимков агентства ТАСС, посвященная освоению Колымского края, Дальнего Востока и Сибири.

Свои возможности и предложения на выставке представили порядка 30 компаний. Среди них были как проверенные временем, верные партнеры магаданским горняков, так и новички. География представленных экспозиций – Чехия, Великобритания, Франция. Российские компании представляли Москву, Санкт-Петербург, Оренбург, Хабаровск, Иркутск и другие города.

Представительными и информативными были стенды компаний, ведущих свою деятельность на территории - «Полюс Золото» (Наталкинский ГОК), «Павлик», «Полиметалл», «Kinross Дальний Восток». Для них основной задачей участия были обмен опытом, презентация перспективных месторождений, а также привлечение инвестиций в уже запущенные проекты. Для наглядного представления своих возможностей компании «ГеоЦентр» (Игуменовское) и «Полиметалл» организовали выставку кернов и образцов пород с отрабатываемых полигонов.

Большое внимание было уделено поставщикам горного оборудования, как российского, так и зарубежного производства. Опираясь на очень давние связи с Колымой, свои обновленные возможности, в части проектирования, разработки, поставки оборудования, обучения персонала и постройки драг представил Иркутский Иргиредмет. Это научно-производственное объединение не первый год сотрудничает с Сусуманским ГОКом, в части геологоразведки и отработки россыпных месторождений, а в части работы на рудных производствах, их давним партнером является компания «Полюс Золото». Сейчас иркутяне готовы представить полный цикл работ от разработки проекта до отладки и запуска готового производства.

Определенную конкуренцию по проектированию и производству горного оборудования им составили представители Чувашии – компания Канмаш, которая только входит на рынок услуг и оборудования Магаданской области, и завод бурового оборудования из Оренбурга.

Впервые на рынке Колымы представила свои возможности по поставке и комплектации технологического оборудования компания Решетилов из Москвы. Прежде компания уже сотрудничала с представителя «Полюса» и «Полиметалла» в других регионах страны. Также опираясь на прежние контакты с компанией «Полюс» в Красноярском крае, пробует свои силы на магаданском рынке компания из Санкт-Петербурга «РИВС», предлагающая постройку золотоизвлекающих фабрик «под ключ».

Среди поставщиков оборудования выгодно выделялась хабаровская Универсальная лизинговая компания, которая с 2009 года предоставляет свои услуги горнякам Сусуманского, Тенькинского, Ягоднинского и Среднеканского округов. Объем заключенных контрактов с Берелехским ГОКом превысил более 100 млн. рублей, а с объединением «Сусуманзолото» составил 77 договоров на сумму свыше 2,6 млрд., тенькинские горняки заключили соглашений на сумму свыше 800 млн. рублей, ягоднинские – порядка 53 млн., среднеканские – более 75 млн.

Выставка продолжит свою работу до закрытия конференции.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: горнодобывающая отрасль  МАЙНЕКС  недра 


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