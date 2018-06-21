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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 05 Июля, 21:20 |
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Магадан и Камчатку свяжет регулярный рейс
Как пояснили в регионе, прямое авиасообщение Камчатки с Магаданской областью было прервано в начале 2018 года, когда авиакомпания «Аврора» перестала выполнять полеты по данном направлению, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.
Сейчас полеты будут совершаться раз в неделю по четвергам самолетами Як-40. Этот самолет способен вместить 21 пассажира и 2,3 тонны коммерческого груза.
Время в пути составит 2 часа 45 минут. Это основное преимущество данного рейса. До его запуска жители края могли улететь в Магадан только через Хабаровск. Вместе с пересадкой дорога в одну сторону занимала около 17 часов, а стоимость билета составляла порядка 40 тысяч рублей. Теперь стоимость билета по направлению Петропавловск-Камчатский – Магадан составляет 21820 рублей в одну сторону.
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