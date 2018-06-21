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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 05 Июля, 21:43 |
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IV Золотой фестиваль Колымы откроется в бухте Гертнера через две недели
Традиционно соревнования пройдут недалеко от Магадана в зоне отдыха «Горняк» в бухте Гертнера Охотского моря. В устье реки Дукча откроется палаточный лагерь, в котором будет воссоздана атмосфера ранних лет колымской золотой лихорадки. Будет разбит этноуголок, где каждый сможет ознакомиться с национальной культурой и бытом коренных народов Севера. Состоится выставка народно-прикладного творчества, где также можно будет приобрести понравившееся изделие, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.
Гостям праздника предложат сфотографироваться на память в национальных северных костюмах и с настоящими оленями – одним из символов колымского края. Можно будет покататься по берегу бухты Гертнера на лошадях и отведать вкусной колымской ухи. Организаторы предусмотрели и конкурсную программу, в которой смогут принять участие как самые маленькие гости праздника, так и взрослые. Пройдет концертная программа лучших творческих коллективов Магадана. Кроме того, будет организована прямая трансляция соревнования «Старательский фарт» на больших экранах в зоне отдыха, на телевидении, в сети Интернете и в мобильном приложении «Открытое Правительство». В программе также сплавы на лодках по реке Дукча, морские прогулки и многое другое.
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