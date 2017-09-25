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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 06 Октября, 12:53 |
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Колыма предоставит дополнительно 16 млн "дальневосточных гектаров"
Земельный участок можно будет получить на общей площади более 67 тысяч гектаров.
"Теперь можно выбрать свой участок на дополнительной площади в 16 млн га в местах, привлекательных для охоты, рыбалки, экологического или спортивного туризма", – сообщил губернатор Магаданской области Владимир Печеный.
По данным на 2 октября принято 1850 заявлений от граждан на предоставление земельных участков в Магаданской области в рамках программы "Дальневосточный гектар", из которых 95 заявлений от граждан из других регионов, в том числе от жителей Дальнего Востока.
Наибольшее число заявлений поступило в Ольском (583 заявок) и Хасынском (464 заявок) городских округах Магаданской области. Там же заключено наибольшее количество договоров: 410 и 384 соответственно.
Заключено 1296 договоров на 842 гектара, по 7 заявлениям приняты решения о предоставлении земельных участков, 38 находятся на подписи у граждан.
В общем числе поданных заявлений подано 141 коллективное заявление. Все коллективные заявки поступили от жителей Магаданской области. Уже заключено 11 договоров на выделение участков по коллективным заявкам.
Отметим, программа "Дальневосточный гектар" предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке бесплатно. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года – для всех граждан России. За период действия программы поступило более 102 тысяч заявок на получение участка. Из них более 29,9 уже одобрены.
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