Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 06 Июня, 18:47 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 65.12 р.
1 EUR 73.37 р.
100 JPY 60.16 р.
10 CNY 94.26 р.
Тема номера
Золото оправдало ожидания
свежий номер
Дальневосточный капитал № 05, 2019

Регион сегодня
06.06 |
Известный житель Владивостока начал одиночный интернет-пикет "220 дней без мата"
06.06 |
1000 кв. метров на мысе Песчаном предлагают семьям в аренду на 20 лет
06.06 |
Во Владивостоке отменили разрешение на строительство автосервисного комплекса в центре города
06.06 |
Кальмар попал под "Приморскую рыбу"
06.06 |
В аэропорту Магадана приземлился первый самолет по новому маршруту из Екатеринбурга
статьи раздела
Персона
22 Мая 2019, 13:43
Лицом к лицу с Фемидой Виталий Береговский: "Умение держать адвокатскую тайну не менее важно, чем знание закона"
статьи раздела
Проект ДК
21 Мая 2019, 19:06
Приморские компании: лидеры задают тон Бизнес, обеспечивающий налоги и создающий рабочие места, заслуживает признательности и высокой оценки общественности
статьи раздела
Проект ДК
21 Мая 2019, 18:35
Маршрутами Восточного кольца Путешествие по регионам Дальнего Востока - это не просто знакомство с достопримечательностями, а настоящее приключение
статьи раздела
Проект ДК
21 Мая 2019, 17:35
НеТОРопливый подход Возведение объектов инфраструктуры приморских территорий опережающего развития тормозят недобросовестные подрядчики
статьи раздела
Проект ДК
21 Мая 2019, 17:10
Приморье становится центром высокотехнологичной медицины В крае будут реализованы новые проекты в сфере здравоохранения
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
06 Июня 2019, 10:00 | Регион сегодня |

В аэропорту Магадана приземлился первый самолет по новому маршруту из Екатеринбурга

В аэропорту Магадана приземлился Airbus А320 а/к "Уральские авиалинии", который выполнил первый перелет по новому маршруту Екатеринбург - Магадан

Рейс выполняется с дозаправкой в Якутске. Общее время в пути составило 8 часов 30 минут. Обратно рейс вылетел во вторник со 120 пассажирами на борту, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.

Примечательно, что, прежде чем совершить посадку в воздушной гавани Колымы, этот самолет совершал перелеты в Черногорию, Париж, Бангкок, Барселону и Екатеринбург. По словам командира экипажа Василия Родионова, Колыма - самая восточная точка в полетной карте данного борта.

Рейс Екатеринбург – Якутск – Магадан будет выполняться один раз в неделю по понедельникам и раз в неделю в обратном направлении по вторникам.

В честь открытия нового авиамоста "Уральские авиалинии" снизили стоимость субсидированных билетов. В период с 15 мая по 30 июня цена субсидированного билета из Магадана в Екатеринбург или в обратном направлении составит 5 000 рублей. Также по сниженной цене можно купить субсидированные авиабилеты на рейсы Москва – Магадан (со стыковкой в Екатеринбурге) – от 7 488 руб. в одну сторону с учетом всех сборов. Период действия акции по 30 июня 2019 года. Кроме того, через Екатеринбург проходят удобные по времени стыковочные рейсы из Магадана в Анапу, Геленджик, Симферополь, Сочи, Батуми, Прагу и другие города мира. Билеты можно приобрести на официальном сайте "Уральских авиалиний" или в авиакассах.

Введение прямого авиарейса Екатеринбург – Магадан – Екатеринбург стало возможным благодаря предварительным договоренностям губернатора Сергея Носова с руководством Свердловской области и заключенному позже соглашению между Правительством Магаданской области и авиаперевозчиком. Принятые меры стали эффективным шагом в решении вопросов авиадоступности нашего региона и расширения перечня направлений перелетов из Магадана в крупнейшие воздушные хабы России.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: туризм  губернатор  транспорт  общество 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Вкус жизни
24 Мая 2019, 11:21
Южная Корея открывает новые стороны туристам Приморья Новые туристические направления связали Приморье и провинцию Кёнсан
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
21 Мая 2019, 17:36
Туристическая магистраль По данным Минвостокразвития РФ, общее количество туристов, посетивших Дальний Восток в 2018 году, составило 6,9 млн человек, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом. По статистике въездного туризма, Приморский край продолжает выступать лидером туристической отрасли макрорегиона и за 2018 год принял 4,5 млн туристов.
статьи раздела
Вкус жизни
21 Мая 2019, 15:46
"Вкусное" Приморье продвигает Pacific Russia Food Гастрономический туризм - одно из приоритетных направлений развития туриндустрии Приморского края
статьи раздела
Вкус жизни
21 Мая 2019, 15:35
"Изумрудная долина" наращивает пул проектов Еще несколько лет назад на месте русского парка "Изумрудная долина" было чистое поле, где с нуля начал развиваться ряд туристических проектов Приморского края
статьи раздела
Персона
26 Апреля 2019, 14:15
Алексей Симонов: Мы не описываем события, мы формируем реальность Глава DEITA.RU об интернете, эффективности СМИ и мифах о Китае
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика