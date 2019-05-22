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Четверг| 06 Июня, 18:47 |
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В аэропорту Магадана приземлился первый самолет по новому маршруту из Екатеринбурга
Рейс выполняется с дозаправкой в Якутске. Общее время в пути составило 8 часов 30 минут. Обратно рейс вылетел во вторник со 120 пассажирами на борту, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.
Примечательно, что, прежде чем совершить посадку в воздушной гавани Колымы, этот самолет совершал перелеты в Черногорию, Париж, Бангкок, Барселону и Екатеринбург. По словам командира экипажа Василия Родионова, Колыма - самая восточная точка в полетной карте данного борта.
Рейс Екатеринбург – Якутск – Магадан будет выполняться один раз в неделю по понедельникам и раз в неделю в обратном направлении по вторникам.
В честь открытия нового авиамоста "Уральские авиалинии" снизили стоимость субсидированных билетов. В период с 15 мая по 30 июня цена субсидированного билета из Магадана в Екатеринбург или в обратном направлении составит 5 000 рублей. Также по сниженной цене можно купить субсидированные авиабилеты на рейсы Москва – Магадан (со стыковкой в Екатеринбурге) – от 7 488 руб. в одну сторону с учетом всех сборов. Период действия акции по 30 июня 2019 года. Кроме того, через Екатеринбург проходят удобные по времени стыковочные рейсы из Магадана в Анапу, Геленджик, Симферополь, Сочи, Батуми, Прагу и другие города мира. Билеты можно приобрести на официальном сайте "Уральских авиалиний" или в авиакассах.
Введение прямого авиарейса Екатеринбург – Магадан – Екатеринбург стало возможным благодаря предварительным договоренностям губернатора Сергея Носова с руководством Свердловской области и заключенному позже соглашению между Правительством Магаданской области и авиаперевозчиком. Принятые меры стали эффективным шагом в решении вопросов авиадоступности нашего региона и расширения перечня направлений перелетов из Магадана в крупнейшие воздушные хабы России.
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